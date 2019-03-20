На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления

На Бали двое россиян погибли в перестрелке с индонезийской полицией после ограбления обменного пункта.

Как сообщили представители посольства РФ в Джакарте в комментарии "РИА Новости", еще одного подозреваемого задержали, остальным удалось скрыться.

"Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта – граждане России. Подробностей происшествия мы пока не знаем. На Бали уже находится заведующий консульским отделом посольства. Он сообщил, что паспортов убитых и задержанного полиция пока не предъявляла, но полицейские настаивают на том, что подозреваемые – россияне", – сказал пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.

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По предварительной информации, на обменник напала группировка из семи человек. Уточняется, что новость о вооруженном ограблении изначально появилась в газете Bali Times.

bali.tribunnews

По данным издания, вооруженные люди в масках ворвались с автоматическими винтовками и холодным оружием. Угрожая физической расправой, они вынесли более $80 тыс. в местной валюте.

Правоохранители через несколько часов нашли преступников, в результате чего возникла перестрелка. Среди нападавших было шестеро мужчин в возрасте 50, 60, 44, 32, 47 и 44 лет, а также женщина 34 лет.

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