На африканском курорте избили и ограбили украинских туристов

На африканском курорте Занзибаре (Танзания) избили и ограбили украинских туристов.

О происшествии в Facebook сообщила подруга пострадавших, журналистка Ирина Полищук. По ее словам, происшествие случилось 5 января.

Как рассказали сами жертвы нападения, они прибыли с материковой части Танзании на Занзибар. Там им предложили такси до отеля, и они согласившись поехали.

"Примерно через полчаса пути водитель внезапно сворачивает влево и останавливается. К машине подходит несколько ребят и начинают на повышенных тонах разговаривать. Водитель скрывается. Затем грабители проникают в машину, угрожают, бьют, забирают все ценное и требуют пинкоды с кредитных карт угрожая расправой. По итогу трех часов, проведенных с грабителями мы остались стоять на трассе без телефонов, ноутбуков, пустой кредитной картой и 100 долларов на ночевку и обратный путь домой", – сообщили украинцы.

Отмечается, что они обратились в полицию и написали заявление, чтобы местная полиция начала расследование.

"На сегодня (7 января – Ред.) уже идет второй день, найдена машина и водитель такси. Ждем скорейшего разрешения вопроса поскольку помимо морального ущерба – общая сумма украденного имущества превышает 6 тысяч долларов, ценность информации на ноутбуке и телефонах – еще выше", – отмечено в сообщении.

Также украинцы надеются на поддержку Министерства иностранных дел Украины по части диалога с танзанийскими коллегами для скорейшего расследования ЧП.

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