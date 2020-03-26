Мужчина на карантине случайно нашел в кладовке сотни рулонов туалетной бумаги

Пандемия унесла уже более 21 тысячи жизней в мире. В Украине подтверждены 1 56 случаев заражения . Умерли 5 человек.

В Украине продлили карантин на 30 дней – до 24 апреля. Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей стране.