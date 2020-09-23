Мужа с женой сняли с рейса Киев-Анталия за отказ надеть маску

Юрий Сергиенко Новости 02:19, 24.09.2020

Супружескую пару сняли с рейса Киев-Анталия из-за отказа надеть защитную маску в салоне самолета.

Инцидент произошел 20 сентября утром, сообщила на своей странице в Facebook начальник управления по связям с общественностью и финансовой осведомленности НБУ Леся Войтицкая.

Она отметила, что на просьбу надеть маску супруги ответили в хамской манере.

"Наденьте маску!

– На *** ее себе надень.

Так начинался диалог пассажиров утреннего рейса Киев-Анталия 20 сентября. Диалог не очень удачно закончился для супругов, которые не придерживались масочного режима и элементарных правил этикета", – написала Войтицкая.

Она уточнила, что через полчаса пограничники вывели мужчину и женщину из самолета.

"Через полчаса пограничники вывели их под аплодисменты пассажиров самолета. Еще полчаса в багажном отделении копались, чтобы найти их чемоданы. Час задержки рейса. Скорее всего, еще и штраф за это заплатят. Вот так вежливость и маска могли спасти людям отпуск", – отметила Войтицкая.

Facebook Леси Войтицкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, пассажирка самолета в аэропорту "Борисполь" самостоятельно через аварийный выход вышла на крыло самолета. Авиакомпания внесла женщину в черный список.

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