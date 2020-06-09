Можно ли подцепить коронавирус в самолете или в поезде: эксперты дали ответ

При передвижении в самолетах и поездах вполне реально заразиться коронавирусом, хотя поставщики услуг уверяют, что риск мал. Эксперты объяснили, почему такие заявления нужно ставить под сомнения

О том, существует ли риск заболеть даже при соблюдении необходимой дистанции в транспорте, сообщило немецкое издание Die Welt.

Отмечается, что вокруг одного пассажира, испытывающего во время перелета симптомы коронавируса, должны оставаться свободными два ряда сидений, что весьма невыгодно перевозчикам при продаже билетов.

Авиакомпании и производители самолетов утверждают, что так называемые HEPA-фильтры якобы удаляют даже вирусы, однако есть и другие мнения. Американская исследовательница Вики Стовер Херцберг в 2018 году опубликовала исследование, которое свидетельствует об относительно высокой вероятности заражения COVID-19 от непосредственного соседа в салоне.

Эксперты объяснили вероятность заражения COVID-19 в самолете Коллаж

Эксперты говорят, что вопреки всем заверениям есть и свидетельства того, что COVID-19 можно подцепить в самолете. Китайские ученые в одной из медицинских публикаций (medRxiv) сообщают о заражении пассажиров на рейсе из Сингапура в Ханчжоу в конце января этого года.

"Тогда якобы заразились 12 человек. Заражение также было зафиксировано при дальнем перелете, которое осуществляла авикомпания Air France из Парижа в Камерун", - говорится в статье.

Интересно, что при посадке на самолет тесты пассажиров на COVID-19 были отрицательными, однако после прибытия инфекция была обнаружена у одного человека. Отмечается, что это не первый подобный случай.

"На рейсах концерна Lufthansa Group Airlines были пассажиры, у которых заражение коронавирусом было установлено лишь после перелета", - подтвердил представитель компании.

Также авторы статьи сообщают о том, что передача вируса от человека к человеку может произойти тогда, когда люди на некоторое время снимают маски, чтобы поесть или попить.

Специалисты утверждают, что Еврокомиссия и Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) составили лишь расплывчатые рекомендации касательно рассаживания пассажиров в салоне самолетов или поездов. Там отмечается, что авиакомпании должны рассаживать пассажиров, соблюдая дистанции и оставляя незанятым как минимум одно место. Однако будет ли это действительно соблюдаться – неизвестно, ведь в таком случае компании будут терять деньги.

Также EASA, по словам экспертов, рекомендует ношение пассажирами защитных медицинских масок, которые нужно менять каждые четыре часа. Эта рекомендация, как и совет не занимать место посередине, не является обязательным к исполнению предписанием.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как распознать коронавирус в самолете.

Также бортпроводники нескольких американских авиакомпаний, у которых обнаружили COVID-19, поделились подробностями своего заражения во время работы.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!