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"Могла улететь в обрыв": ведущая "Орла и Решки" чуть не погибла во время съемок

4.2тЧитать новость на украинском

Ведущая популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Анастасия Ивлеева могла серьезно пострадать во время съемок третьего сезона передачи.

Девушка не справилась с управлением квадроциклом и едва не угодила с обрыва. Ивлееву спасло то, что колесо транспортного средства застряло в яме. Видео она разместила в своем Instagram.

"Еще пара метров и я бы улетела в обрыв", - говорит Ивлеева.

Как ранее писал OBOZREVATEL, новой ведущей популярного тревел-шоу "Орел и Решка. Морской сезон" стала певица Алина Астровская. Девушка известна украинским телезрителям как бывшая солистка группы Real O

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Комментарии на сайте не модерированы
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
С того времени , как в передачу насунули кацапоцких ведущих - она мне стала не интересна (равно как и то, что там с этой кацапкой "чуть не приключилось"). С уходом украинских ведущих - шоу стало кацапским гнусняком. Сам не смотрю и другим не советую.
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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
Доброго дня. При дaвление выше 140/90 - cрочно чиститe сосуды! Лучший способ прочиcтить соcyды без врачей http://dom.forumsua.com
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