"Могла улететь в обрыв": ведущая "Орла и Решки" чуть не погибла во время съемок

Ведущая популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Анастасия Ивлеева могла серьезно пострадать во время съемок третьего сезона передачи.

Девушка не справилась с управлением квадроциклом и едва не угодила с обрыва. Ивлееву спасло то, что колесо транспортного средства застряло в яме. Видео она разместила в своем Instagram.

"Еще пара метров и я бы улетела в обрыв", - говорит Ивлеева.

Как ранее писал OBOZREVATEL, новой ведущей популярного тревел-шоу "Орел и Решка. Морской сезон" стала певица Алина Астровская. Девушка известна украинским телезрителям как бывшая солистка группы Real O