Минздрав увеличил перечень стран 'красной' зоны

Опубликован список стран мира с указанием количества активных случаев заражения коронавируса (COVID-19) на 100 тысяч населения.

Данные за последние две недели опубликовало Министерство здравоохранения Украины. В перечне указаны страны, что относятся к "зеленой" и "красной" зонам.

Отмечается, что перечень государства "красной" зоны увеличился: на прошлой неделе в нем находилось 74 страны, сейчас – 80. Среди них США, Великобритания, Франция, Италия, Грузия, Россия, Беларусь, Балтийские страны и другие.

В списке "зеленых" оказались: Турция, Болгария, Греция, Оман, Китай, Австралия, Казахстан и другие.

Согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 142,3 активных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения. Поэтому нашу страну отнесли к "зеленым" зонам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кабмине сказали, что из-за снижения количества заболеваний коронавирусом Украина снова вернется к адаптивному карантину и будет поделена на зоны.