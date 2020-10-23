Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зон: Украина на "опасном" месте

Министерство здравоохранения Украины 23 октября опубликовало обновленный список стран "красной" и "зеленой" карантинных зон, въезд в которые предусматривает определенные ограничения в связи с пандемией коронавируса.

В перечень вошли около 200 государств-членов Всемирной организации здравоохранения. Он появился на официальном сайте Минздрава.

Так, в "красный" список попала 51 страна. В частности, Польша, Грузия, Хорватия, Австрия, США, Великобритания, Франция, Швейцария, Испания, Бельгия, Черногория, Нидерланды, Израиль, Молдова, Словакия.

Напомним, что после возвращения из "красных" государств украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложения "Дій вдома". Досрочное прекращении такого домашнего карантина возможно после получения отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Отмети, что относительно 13 государств нет данных о заболеваемости COVID-19. Тогда как Украина в обновленном перечне в очередной раз оказалась на границе "зеленой" и "красной" зон. По состоянию на 23 октября показатель заболеваемости коронавирусом в стране составляет 200,8 активных случая на 100 тысяч населения (тогда как еще неделю назад – 176,5).

Для въезда в Украину всем иностранцам нужен страховой полис, покрывающий COVID-19. Обсервации не подлежат лица, прибывшие из стран "красной" зоны, если они имеют отрицательный результат тестирования на коронавирус методом ПЦР, который проведено не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.

Перечень стран "красной" зоны Минздрав

В "красную" зону попала 51 страна Минздрав

Украина оказалась на границе "красной" и "зеленой" зон Минздрав

Перечень стран "зеленой" зоны Минздрав

Страны "зеленой" зоны Минздрав

Страны "зеленой" зоны для Украины Минздрав

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