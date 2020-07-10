Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зон: куда ехать опасно

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

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Согласно списку, опубликованному на официальном сайте Минздрава, из тех стран, куда могут улететь украинцы, "красными" остаются Албания, Черногория и Египет.

Украина тоже находится в "красной" зоне с показателем 62,4 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения.

При этом Турция и Хорватия находятся в "зеленой" зоне (чтобы посмотреть список, доскролльте до конца страницы).

Граждане, которые приезжают из стран "красной" зоны в Украину, должны проходить обсервацию 14 дней или воспользоваться приложением "Дій вдома". Если они сделают тест на COVID-19 методом ПЦР после пересечения государственной границы и будут иметь отрицательный результат, то смогут прекратить режим самоизоляции или обсервации.

Из стран "зеленой" зоны въезд в страну без ограничений.

Для въезда в Украину иностранным гражданам необходим страховой полис, покрывающий расходы на COVID-19 и обсервацию.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на 10 июля коронавирус в Украине официально подтвержден у 52 043 пациентов. Из них у 819 болезнь была обнаружена за последние сутки.