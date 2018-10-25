Миллионы убытков: популярный лоукостер отказался от рейсов в Украину из-за забастовки сотрудников

Польская авиакомпания LOT в связи с бессрочной забастовкой работников, которая длится с 18 октября, отменила несколько рейсов в Украину, из-за чего понесла миллионные убытки.

Представители компании сообщили, что были отменены следующие авиарейсы: Варшава - Киев (Жуляны) - Варшава, Киев - Быдгощ, а также Варшава - Люксембург, Варшава - Москва и другие. Об этом сообщает PAP.

"В четверг, 25 октября, мы вынуждены были отменить шесть авиарейсов из-за нелегальной забастовки работников. Кроме того, не прилетят в Варшаву самолеты, которые из-за отмены рейса в среду по расписанию должны были вернуться в четверг", – отметила пресс-служба LOT.

В связи с отменой рейсов компания оценила свои убытки в несколько миллионов злотых. Также из-за забастовки, которую руководство компании считает нелегальной, были уволены около 70 сотрудников. Те же, кто не принимал участие в забастовке, будут награждены премиями.

Отметим, что работники LOT отказались работать из-за уменьшения заработных плат после реструктуризации предприятия. Также в настоящее время они требуют восстановить на рабочих местах уволенных сотрудников и прекратить преследование активистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила 250 рейсов в шести странах Европы из-за забастовки бортпроводников.