Миллионы на отпуск: выяснилось, как Лобода тратит заработанные в России деньги

Украинская певица Светлана Лобода, которая в настоящее время проживает в России и активно гастролирует по стране, отправилась отдыхать на один из самых дорогих курортов мира.

Так, вместе со старшей дочкой Евой Лобода улетела на Мальдивы, о чем свидетельствуют указанные к фотографиям в Instagram геолокации. Также артистка отметила в социальной сети и отель, в котором провела зимние каникулы. OBOZREVATEL предлагает узнать, во сколько мог обойтись Светлане отдых на фешенебельном курорте.

Так, Лобода на своей странице в социальной сети указала, что провела время в пятизвездочном отеле Soneva Fushi, который расположен на острове Кунфунаду (Мальдивы) – части крупного биосферного заповедника ЮНЕСКО Баа. Каждый номер являет собой отдельную просторную виллу с персональным выходом на пляж, частным садом и многими другими преимуществами.

Скриншот из страницы Светланы Лободы в Instagram

Судя по фотографиям и роликам, которые Светлана публиковала на своей странице в социальной сети, они с Евой проживали на семейной вилле класса люкс с большим персональным бассейном. Популярный сайт бронирования отелей указал, что стоимость проживания на вилле, где, вероятно, отдыхала звезда, составляет свыше 80 тысяч гривен в сутки (или почти 200 тысяч рублей за ночь).

Отель Soneva Fushi на Мальдивах booking.com

Так как певица отдыхала на протяжении 9 дней, с 1 по 10 января, стоимость ее проживания, указанная на сайте, составила примерно 740 тысяч гривен (почти 1,8 млн рублей). Стоит учесть, что стоимость указана без учета обязательного налогового сбора, который составляет примерно 220 тысяч гривен за весь период пребывания (более 500 тысяч рублей).

Вероятная стоимость проживания booking.com

Также существенную сумму пришлось выложить и за перелет. Учитывая, что Лобода с ребенком летели из Москвы в столицу Мальдив Мале, оптимальный вариант перелета бизнес-классом мог обойтись почти в 12 тысяч долларов в обе стороны, что эквивалентно 340 тыс. гривен или 800 тыс. рублей.

Вероятная стоимость перелета Сайт бронирования авиабилетов

В итоге, сумма, которую Светлана Лобода выложила за зимние каникулы, может стартовать от 1,3 млн гривен (46 тыс. долларов или 3,1 млн рублей). Подчеркнем, что подсчитаны только вероятные стоимости проживания и перелета. Стоит учитывать, что питание в отеле, который выбрала Лобода, также недешевое. Только завтрак на двоих обойдется примерно в 5 тысяч гривен в день, цены на обеды и ужины могут быть значительно выше.

Отель Soneva Fushi на Мальдивах booking.com

К тому же, к гостинице Soneva Fushi от аэропорта города Мале необходимо добираться приблизительно 30 минут на пароме, что также стоит денег. Таким образом, общая сумма, которую Светлана Лобода могла потратить на каникули с дочерью может достигать 1,5 млн гривен (без учета личных расходов и развлечений).

Отель Soneva Fushi на Мальдивах booking.com

Отель Soneva Fushi на Мальдивах booking.com

Отель Soneva Fushi на Мальдивах booking.com

Отель Soneva Fushi на Мальдивах booking.com

Отель Soneva Fushi на Мальдивах booking.com

Отель Soneva Fushi на Мальдивах booking.com

Ранее OBOZREVATEL также подсчитывал,сколько может стоить люксовый отдых украинской певицы Оли Поляковой, которая отправилась отдыхать в Майами (США). Подробнее об этом вы можете прочитать здесь.