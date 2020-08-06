МИД опубликовал список из 38 стран, которые открыты для украинцев

Украинцам открыты границы для путешествий в 38 зарубежных стран. Выезжать можно беспрепятственно или с соблюдением некоторых правил.

Об этом на брифинге в четверг, 6 августа, рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Перечень стран, куда могут ехать украинцы: за эту неделю изменений не произошло – так же 38 стран, в которые пускают украинцев или безусловно, или при условии соблюдения определенных правил", – сообщил чиновник.

Приводим перечень, которые украинцы могут посетить во время пандемии COVID-19: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Багамские острова, Ливан, Болгария, Словения, Объединенные Арабские Эмираты, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия, Венгрия, Турция, Россия, Польша, Германия, Румыния, и Хорватия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз пока не готов открыть границы для Украины из-за ситуации с COVID-19.