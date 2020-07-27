Между Украиной и Италией сняты все ограничения на полеты

Украина и Италия сняли все ограничения на полеты между странами, введенные в январе 2020 года.

Как сообщает avianews.com, авиакомпания WizzAir уже анонсировала запуск 17 новых маршрутов между Украиной и Италией.

"На прошлой неделе Украина подписала новое соглашение об авиаперевозках, которое полностью либерализовало рынок между двумя странами. После этого авиационные власти Италии (ENAC) предоставили права на маршруты WizzAir", – отметили в компании.

По данным издания, 31 января ENAC сообщил Украине, что украинские авиакомпании получили достаточно много прав на маршруты.

"Это стало фактически красным светом на выдачу новых разрешений на авиалинии, из-за чего Госавиаслужба начала отклонять заявки SkyUp, которая хотела расширить свое присутствие на рынке полетов между Украиной и Италией", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Италия хочет развивать местный авиационный рынок и получать налоги в местный бюджет. Это возможно, когда полеты выполняет авиакомпания, базирующаяся в Италии и нанимающая местный персонал.

Раньше такую роль выполнял лоукост Ernest Airlines, но приостановил полеты в январе 2020 года. Его маршруты сразу попыталась подхватить SkyUp, однако столкнулась с препятствиями. В марте 2020 года ENAC выдал права на 11 маршрутов из Италии в Украину ирландскому лоу-косту Ryanair, который имеет базы в стране и нанимает местный персонал. Позже авиакомпания анонсировала еще шесть маршрутов, увеличив их общее количество до 17.

Вслед за открытием базы WizzAir и трудоустройства местного персонала в Милане венгерский лоукост получил зеленый свет от итальянских властей на запуск 17 маршрутов в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL: