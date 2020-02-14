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14 февраля • обновлено в 09:06
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Месть за разбитое сердце: зоопарк в Сан-Антонио запустил необычный аттракцион на День влюбленных

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Зоопарк в Сан-Антонио (США) придумал забавный способ отомстить бывшим партнерам в День Валентина. Необычную акцию назвали "Поплачь по мне, таракан".

Соответствующее объявление было опубликовано на сайте зоопарка.

14 февраля все желающие смогут назвать в честь своих жестоких бывших таракана, прежде чем насекомое отдадут на съедение питомцам зоопарка. Стоит это удовольствие 5 долларов.

Месть за разбитое сердце: зоопарк в Сан-Антонио запустил необычный аттракцион на День влюбленных

pixabay.com

Несколько дороже будет "накормить" своим бывшим возлюбленным змею. Для этого придется выкупить и назвать в честь него замороженного грызуна. Такая услуга обойдется в 25 долларов.

"Чувствовали ли вы себя когда-либо раздавленными своим бывшим? Если да, у вас есть прекрасная возможность излечить свое разбитое сердце", - обещают сотрудники зоопарка.

Мститель получит сертификат, подтверждающий факт креативной расправы, от зоопарка. Этот документ можно будет опубликовать в соцсетях.

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