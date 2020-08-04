МАУ отменила популярные рейсы в Европу: куда не получится полететь

Авиакомпания МАУ отменила международные рейсы по десяти направлениям до конца августа из-за продления запрета на свободное пересечение границ стран ЕС для граждан Украины.

Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на пресс-службу МАУ. Также авиаперевозчик изменил частотность некоторых рейсов.

"Сейчас из-за продления указанных запретов авиакомпания вынуждена внести в августовское расписание рейсов новые коррективы. К концу августа полностью отменяются рейсы по направлениям Ларнака (LCA), Франкфурт (FRA), Баку (GYD), Прага (PRG), Вена (VIE), Кишинев (KIV), Берлин (TXL), Афины (ATH), Рим (FCO), Барселона (BCN)", – сказано в сообщении.

Однако МАУ планирует осуществлять международные рейсы по следующим направлениям:

Киев – Амстердам (АMS) – Киев;

Киев – Лондон (LGW) – Киев;

Киев – Париж (CDG) – Киев;

Киев – Торонто (YYZ) – Киев;

Киев – Ницца (NCE) – Киев;

Киев – Дубай (DXB) – Киев;

Киев – Стамбул (IST) – Киев;

Одесса – Стамбул (IST) – Одесса;

Киев – Тель-Авив (TLV) – Киев;

Одесса – Тель Авив (TLV) – Одесса;

Киев – Милан (MXP) – Киев;

Киев – Неаполь (NAP) – Киев;

Киев – Мюнхен (MUC) – Киев;

Киев – Ереван (EVN) – Киев;

Киев – Мадрид (MAD) – Киев;

Киев – Каир (CAI) – Киев.

Кроме того, изменения частот состоятся на таких маршрутах:

Киев – Лондон (LGW) – Киев – из-за нестабильного спроса на маршруте решено оставить вылеты в Лондон 9, 28, 30 и 31 августа;

Киев – Ницца (NCE) – Киев – оборотные рейсы каждую субботу;

Киев – Торонто (YYZ) – Киев – планируются рейсы 1, 15 и 29 августа с возвращением в Киев, соответственно 2, 16 и 30 августа;

Киев – Милан (MXP) – Киев – оборотные рейсы еженедельно;

Киев – Неаполь (NAP) – Киев – оборотные рейсы каждую субботу;

Киев – Дубай (DXB) – Киев – по пятницам и субботам до 28 августа, с дополнительной частотой 5 августа и рейсами по четвергам в период 13-27 августа;

Киев – Стамбул (IST) – Киев – каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье с дополнительной частотой 5 августа и дополнительно по пятницам в период 07-28 августа.

Также в авиакомпании сообщили, что рейсы Киев – Тель-Авив (TLV) – Киев будут осуществлятся каждый четверг, субботу и воскресенье с дополнительной частотой 31 августа в понедельник, а Киев – Мадрид (MAD) – Киев – по пятницам в период 07-28 августа и с дополнительной частотой 31 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет ЕС в четверг, 30 июля, пересмотрел список "безопасных" стран, для которых можно отменять ограничения на путешествия на внешней границе. Украина в него не попала.