МАУ отменила 12 международных рейсов: появился перечень маршрутов на начало осени

Дарья Дурова Новости 23:00, 19.08.2020

Украинская авиакомпания МАУ до 14 сентября 2020 года отменила 12 международных рейсов из-за карантинных ограничений.

Обновленная программа полетов на начало осени с учетом эпидемиологических ограничений Шенгенской зоны и других стран была обнародована на официальном сайте "Международных Авиалиний Украины".

Таким образом, в сентябре отменены рейсы в такие города:

  • в Венецию (VCE);

  • Стокгольм (ARN);

  • Копенгаген (CPH);

  • Хельсинки (HEL);

  • Неаполь (NAP);

  • Цюрих (ZRH);

  • Будапешт (BUD);

  • Тбилиси (TBS);

  • Ларнаку (LCA);

  • Франкфурт (FRA);

  • Вену (VIE);

  • Варшаву (WAW).

Внутренние рейсы авиакомпании будут осуществляться по направлениям Львов (LWO), Херсон (KHE), Одесса (ODS).

Уточняется, что с 03.09.20 из Киева во Львов рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и пятницам. Из Львова в Киев будут выполняться рейсы по вторникам, пятницам, воскресеньям.

С 04.09.20 из Киева в Херсон можно добраться по пятницам и воскресеньям. Из Херсона в Киев – по понедельникам и субботам.

Начиная с 02.09.20 из Киева в Одессу рейсы будут выполняться ежедневно, кроме вторника. Из Одессы в Киев можно будет добраться ежедневно, кроме среды.

Кроме того, со второй половины сентября будут восстановлены внутренние и международные рейсы по маршрутам:

  • Харьков – Тель Авив (TLV) – Харьков;

  • Днепр – Тель Авив (TLV) – Днепр;

  • Киев – Харьков (HRK) – Киев;

  • Киев – Днепр (DNK) – Киев;

  • дополнительная частота по маршруту Киев – Милан (MXP) – Киев.

Также международные рейсы МАУ планирует осуществлять по таким направлениям: Киев – Амстердам (АMS) – Киев, Киев – Лондон (LGW) – Киев, Киев – Париж (CDG) – Киев, Киев – Ницца (NCE) – Киев, Киев – Милан (MXP) – Киев, Киев – Дубай (DXB) – Киев, Киев – Каир (CAI) – Киев, Киев – Мюнхен (MUC) – Киев, Киев – Баку (GYD) – Киев, Киев – Стамбул (IST) – Киев, Одесса – Стамбул (IST) – Одесса, Киев – Тель-Авив (TLV) – Киев, Одесса – Тель Авив (TLV) – Одесса, Киев – Ереван (EVN) – Киев, Киев – Мадрид (MAD) – Киев.

Изменения графика произойдут на маршрутах:

  • Киев – Амстердам (AMS) – Киев – обратные рейсы ежедневно, кроме вторника и четверга;

  • Киев – Лондон (LGW) – Киев – рейс планируется 02.09;

  • Киев – Каир (CAI) – Киев – по вторникам и четвергам, возвращение в столицу Украины по средам и пятницам;

  • Киев – Дубай (DXB) – Киев – добавляется еще две частоты по пятницам и воскресеньям;

  • Киев – Баку (GYD) – Киев – каждую среду и воскресенье, возвращение в Киев по понедельникам и четвергам;

  • Киев – Париж (CDG) – Киев – рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и пятницы;

  • Киев – Стамбул (IST) – Киев – рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и среды.

"Все остальные маршруты остаются без изменений", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, ранее авиакомпания SkyUp обновила свою программу полетов из украинских аэропортов на осень и зиму.

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