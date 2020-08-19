МАУ отменила 12 международных рейсов: появился перечень маршрутов на начало осени

МАУ сообщила новую программу полетов. flyuia.com
Украинская авиакомпания МАУ до 14 сентября 2020 года отменила 12 международных рейсов из-за карантинных ограничений.
Обновленная программа полетов на начало осени с учетом эпидемиологических ограничений Шенгенской зоны и других стран была обнародована на официальном сайте "Международных Авиалиний Украины".
Таким образом, в сентябре отменены рейсы в такие города:
в Венецию (VCE);
Стокгольм (ARN);
Копенгаген (CPH);
Хельсинки (HEL);
Неаполь (NAP);
Цюрих (ZRH);
Будапешт (BUD);
Тбилиси (TBS);
Ларнаку (LCA);
Франкфурт (FRA);
Вену (VIE);
Варшаву (WAW).
Внутренние рейсы авиакомпании будут осуществляться по направлениям Львов (LWO), Херсон (KHE), Одесса (ODS).
Уточняется, что с 03.09.20 из Киева во Львов рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и пятницам. Из Львова в Киев будут выполняться рейсы по вторникам, пятницам, воскресеньям.
С 04.09.20 из Киева в Херсон можно добраться по пятницам и воскресеньям. Из Херсона в Киев – по понедельникам и субботам.
Начиная с 02.09.20 из Киева в Одессу рейсы будут выполняться ежедневно, кроме вторника. Из Одессы в Киев можно будет добраться ежедневно, кроме среды.
Кроме того, со второй половины сентября будут восстановлены внутренние и международные рейсы по маршрутам:
Харьков – Тель Авив (TLV) – Харьков;
Днепр – Тель Авив (TLV) – Днепр;
Киев – Харьков (HRK) – Киев;
Киев – Днепр (DNK) – Киев;
дополнительная частота по маршруту Киев – Милан (MXP) – Киев.
Также международные рейсы МАУ планирует осуществлять по таким направлениям: Киев – Амстердам (АMS) – Киев, Киев – Лондон (LGW) – Киев, Киев – Париж (CDG) – Киев, Киев – Ницца (NCE) – Киев, Киев – Милан (MXP) – Киев, Киев – Дубай (DXB) – Киев, Киев – Каир (CAI) – Киев, Киев – Мюнхен (MUC) – Киев, Киев – Баку (GYD) – Киев, Киев – Стамбул (IST) – Киев, Одесса – Стамбул (IST) – Одесса, Киев – Тель-Авив (TLV) – Киев, Одесса – Тель Авив (TLV) – Одесса, Киев – Ереван (EVN) – Киев, Киев – Мадрид (MAD) – Киев.
Изменения графика произойдут на маршрутах:
Киев – Амстердам (AMS) – Киев – обратные рейсы ежедневно, кроме вторника и четверга;
Киев – Лондон (LGW) – Киев – рейс планируется 02.09;
Киев – Каир (CAI) – Киев – по вторникам и четвергам, возвращение в столицу Украины по средам и пятницам;
Киев – Дубай (DXB) – Киев – добавляется еще две частоты по пятницам и воскресеньям;
Киев – Баку (GYD) – Киев – каждую среду и воскресенье, возвращение в Киев по понедельникам и четвергам;
Киев – Париж (CDG) – Киев – рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и пятницы;
Киев – Стамбул (IST) – Киев – рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и среды.
"Все остальные маршруты остаются без изменений", – сказано в сообщении.
Как писал OBOZREVATEL, ранее авиакомпания SkyUp обновила свою программу полетов из украинских аэропортов на осень и зиму.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!