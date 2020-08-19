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МАУ отменила 12 международных рейсов: появился перечень маршрутов на начало осени

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Новости
2,8 т.
Самолет МАУ

МАУ сообщила новую программу полетов. flyuia.com

Украинская авиакомпания МАУ до 14 сентября 2020 года отменила 12 международных рейсов из-за карантинных ограничений.

Обновленная программа полетов на начало осени с учетом эпидемиологических ограничений Шенгенской зоны и других стран была обнародована на официальном сайте "Международных Авиалиний Украины".

Таким образом, в сентябре отменены рейсы в такие города:

  • в Венецию (VCE);

  • Стокгольм (ARN);

  • Копенгаген (CPH);

  • Хельсинки (HEL);

  • Неаполь (NAP);

  • Цюрих (ZRH);

  • Будапешт (BUD);

  • Тбилиси (TBS);

  • Ларнаку (LCA);

  • Франкфурт (FRA);

  • Вену (VIE);

  • Варшаву (WAW).

Внутренние рейсы авиакомпании будут осуществляться по направлениям Львов (LWO), Херсон (KHE), Одесса (ODS).

Уточняется, что с 03.09.20 из Киева во Львов рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и пятницам. Из Львова в Киев будут выполняться рейсы по вторникам, пятницам, воскресеньям.

С 04.09.20 из Киева в Херсон можно добраться по пятницам и воскресеньям. Из Херсона в Киев – по понедельникам и субботам.

Начиная с 02.09.20 из Киева в Одессу рейсы будут выполняться ежедневно, кроме вторника. Из Одессы в Киев можно будет добраться ежедневно, кроме среды.

Кроме того, со второй половины сентября будут восстановлены внутренние и международные рейсы по маршрутам:

  • Харьков – Тель Авив (TLV) – Харьков;

  • Днепр – Тель Авив (TLV) – Днепр;

  • Киев – Харьков (HRK) – Киев;

  • Киев – Днепр (DNK) – Киев;

  • дополнительная частота по маршруту Киев – Милан (MXP) – Киев.

Также международные рейсы МАУ планирует осуществлять по таким направлениям: Киев – Амстердам (АMS) – Киев, Киев – Лондон (LGW) – Киев, Киев – Париж (CDG) – Киев, Киев – Ницца (NCE) – Киев, Киев – Милан (MXP) – Киев, Киев – Дубай (DXB) – Киев, Киев – Каир (CAI) – Киев, Киев – Мюнхен (MUC) – Киев, Киев – Баку (GYD) – Киев, Киев – Стамбул (IST) – Киев, Одесса – Стамбул (IST) – Одесса, Киев – Тель-Авив (TLV) – Киев, Одесса – Тель Авив (TLV) – Одесса, Киев – Ереван (EVN) – Киев, Киев – Мадрид (MAD) – Киев.

Изменения графика произойдут на маршрутах:

  • Киев – Амстердам (AMS) – Киев – обратные рейсы ежедневно, кроме вторника и четверга;

  • Киев – Лондон (LGW) – Киев – рейс планируется 02.09;

  • Киев – Каир (CAI) – Киев – по вторникам и четвергам, возвращение в столицу Украины по средам и пятницам;

  • Киев – Дубай (DXB) – Киев – добавляется еще две частоты по пятницам и воскресеньям;

  • Киев – Баку (GYD) – Киев – каждую среду и воскресенье, возвращение в Киев по понедельникам и четвергам;

  • Киев – Париж (CDG) – Киев – рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и пятницы;

  • Киев – Стамбул (IST) – Киев – рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и среды.

"Все остальные маршруты остаются без изменений", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, ранее авиакомпания SkyUp обновила свою программу полетов из украинских аэропортов на осень и зиму.

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