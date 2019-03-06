Марди Гра: как прошел большой карнавал в Италии перед Великим постом

5 марта в Италии, а также многих других католических странах Европы отпраздновали "Жирный вторник" или Марди Гра (итал. Martedì Grasso) – последний день большого карнавала, который традиционно проходит накануне Великого поста.

Марди Гра считается праздником изобилия и отмечается пышными пирами, карнавальными представлениями и маскарадом. OBOZREVATEL предлагает ближе ознакомиться с историей праздника и посмотреть, как праздновали "Жирный вторник" в 2019 году.

Праздник Марди Гра-2019

В отличие от многих других торжеств, выпадающих на определенную дату, это радостное событие непременно происходит во вторник. Марди Гра проходит в последний день карнавала, после него наступает "Пепельная среда" – первый день Великого поста, длящегося 45 дней и заканчивающегося Пасхой.

Праздник Марди Гра-2019 1prof.by

До прихода христианства это был праздник, посвященный окончанию зимы, во время которого нарушались некоторые запреты. Карнавал, каким мы его знаем в настоящее время, зародился в независимых муниципалитетах Италии. Начиная с ХI века его стали поощрять власти Венеции, которые рассматривали карнавал как возможность укрепления гражданского духа.

Праздник Марди Гра-2019 1prof.by

В ХIII веке распространение получили маски, надев которые можно было совершать что-нибудь предосудительное, не отвечая за это. Итальянская традиция быстро распространилась на Швейцарию, Германию, Бельгию, Францию и за несколько веков приобрела новые формы.

Праздник Марди Гра-2019 1prof.by

Жирный вторник или Марди Гра, по сути, являются аналогом Масленицы, которая празднуется в Украине, а также других странах восточной Европы.

Праздник Марди Гра-2019

Праздник Марди Гра-2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году Масленицу отмечают с 4 по 10 марта. Этот праздник символизирует прощание с зимой, а дата праздника меняется ежегодно, поскольку зависит от Пасхи.

Начинают праздновать Масленицу за неделю до Великого поста. Народные гулянья длятся неделю и завершаются Прощеным воскресеньем.

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