Мальдивы открыли границы для туристов: въехать можно без ПЦР-теста

Мальдивы открыли границы для иностранных туристов, в том числе украинских, начиная со среды, 15 июля.

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При этом путешественниками не придется предъявлять тест на COVID-19 или подвергаться обсервации, следует из информации на сайте министерства туризма страны.

Однако, пребывание на нескольких курортах сразу пока что ограничено – туристы смогут проживать только в одном отеле до конца путешествия.

"До поездки нужно будет только подтвердить бронь в отеле, на круизном корабле или на курорте, имеющем регистрацию в Министерстве туризма Мальдивской Республики. Все они будут открыты для бронирования с 15 июля (отели на населенных островах – с 1 августа, – ред.)", – сказано в сообщении.

Если же путешественник имеет симптомы ОРВИ, для пересечения границы ему нужно сдать тест на коронавирус.

Местным органам здравоохранения также позволено проводить выборочное бесплатное тестирование. Все данные будут заноситься в медицинскую декларацию, оформляемую сразу же при въезде в страну.

В Украине Мальдивы находятся в списке стран "красной зоны" – по возвращении домой украинцам нужно будет пройти 14-дневную обсервацию или самоизоляцию.

Как писал OBOZREVATEL: