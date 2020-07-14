Мальдивы открыли границы для туристов: въехать можно без ПЦР-теста
Мальдивы открыли границы для иностранных туристов, в том числе украинских, начиная со среды, 15 июля.
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При этом путешественниками не придется предъявлять тест на COVID-19 или подвергаться обсервации, следует из информации на сайте министерства туризма страны.
Однако, пребывание на нескольких курортах сразу пока что ограничено – туристы смогут проживать только в одном отеле до конца путешествия.
"До поездки нужно будет только подтвердить бронь в отеле, на круизном корабле или на курорте, имеющем регистрацию в Министерстве туризма Мальдивской Республики. Все они будут открыты для бронирования с 15 июля (отели на населенных островах – с 1 августа, – ред.)", – сказано в сообщении.
Если же путешественник имеет симптомы ОРВИ, для пересечения границы ему нужно сдать тест на коронавирус.
Местным органам здравоохранения также позволено проводить выборочное бесплатное тестирование. Все данные будут заноситься в медицинскую декларацию, оформляемую сразу же при въезде в страну.
В Украине Мальдивы находятся в списке стран "красной зоны" – по возвращении домой украинцам нужно будет пройти 14-дневную обсервацию или самоизоляцию.
Как писал OBOZREVATEL:
Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий подробно рассказал о том, как украинцы, которые вернулись в страну после отпуска за границей, могут сдать ПЦР-тест в аэропорту.
Украинцы несмотря на карантин могут провести отпуск в нескольких популярных курортных странах, среди которых Турция, Египет, Албания, Хорватия, Чорногория.