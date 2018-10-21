Майданек: каким сохранился крупнейший из лагерей смерти СС

Когда одна за другой зажигались печи крематориев Майданека, жители Люблина запирали окна и двери: черный смог и невыносимый смрад окутывали город. Запах смерти проникал в щели и створки, в точности выполняя замысел ликующих эсэсовцев - дух мертвых держал в страхе живых и служил предупреждением для всех, кто был несогласен с новым порядком Третьего рейха.

Почти 80 лет спустя архитектура, природа, жизнь - все это на сотни и тысячи километров вокруг Майданека изменилось кардинально. Сама же долина смерти осталась практически прежнего вида, не считая некоторых реконструкций после попыток Рейха уничтожить вещественные доказательства немыслимых преступлений. В каких условиях содержали свыше 100 тыс. узников, что являет собой музей, образованный вблизи Люблина в 1944 году, как к нему добраться и посетить - далее в материале OBOZREVATEL.

Памятник борьбы и мученичества на входе в музей, открытый в 1969 году

Немного истории

В июле 1941 года известный своей жестокостью рейхсфюрер Генрих Гиммлер наведался с визитом в Люблин. Тогда же в рамках политики Рейха руководителем местной полиции и ответственным за развитие целой сети концентрационных лагерей на территории оккупированной Польши он назначил некоего Одило Глобочника. Центром этой самой структуры и должен был стать город Люблин.

Строительство лагеря Konzentrationslager Lublin, который позже получил название "Майданек" и был вынесен за черту города, началось на его окраине - неподалеку от городского кладбища на улице Липовой. С нее же, кстати, сегодня тоже можно добраться к музею на 158 троллейбусе (остановка неподалеку от ТЦ Lublin Plaza, рядом со входом на кладбище). К пункту Majdanek Pomnik также ходят троллейбусы 153, 156, маршрутки 21, 23 и 47.

Позже Глобочник принял решение вынести лагерь за пределы города - в долину в трех километрах от центра, где Майданек функционировал с ноября 1941-го по июль 1944 года. Официально фабрика смерти СС была создана в качестве так называемой хозяйственной базы, однако, вопреки тому, что ее территория действительно насчитывала десятки производственных бараков, на практике лагерь действовал как центр буквального уничтожения евреев, содержания и расстрела пленных разных национальностей, а также как транзитно-карательный лагерь для сельского населения региона.

Майданек, который изначально рассчитывался на содержание нескольких тысяч заключенных, довольно быстро вырос в масштабах и занял целых 270 га: на этой территории расположились сектор СС, хозяйственный комплекс и пять полей с бараками для узников. В 1943-1944 годах невыносимо душные летом и холодные зимой эшелоны привезли сюда заключенных более 20 национальностей. Обычно в лагере находились 10-15 тыс. человек, рекорд с отметкой в 25 тыс. узников был зафиксирован в мае 1943-го.

В целом же общее количество депортированных в Майданек историки оценивают в 150 тыс. При этом в ряды руководства лагерем вошли более 200 эсэсовцев и порядка 20 надзирательниц, периметры лагеря охраняли около тысячи караульных.

За годы функционирования Майданек приобрел славу одного из самых чудовищных лагерей с невыносимо сложными условиями пребывания. Заключенные умирали здесь от тяжелого труда, голода и болезней - наиболее пагубным был распространяющийся в жуткой антисанитарии тиф. Естественно, состоянием здоровья заключенных и нехваткой питания нацисты себя не обременяли: если изможденный, истощенный и непригодный для работы узник не умирал сам - его отправляли в газовую камеру.

Прибегали эсэсовцы и к расстрелу пленных, в то время как большинством жертв газовых камер становились именно евреи, в первую очередь, старики, больные и неспособные трудиться, женщины, дети - многие были убиты сразу же по прибытии в лагерь. Жуткие синие следы на стенах газовых камер напоминают сегодня и о том, что Майданек также стал своего рода испытательной площадкой вещества под названием "Циклон Б".

Газовая камера со следами вещества "Циклон Б"

Вход в газовую камеру

Массовые умерщвления людей в газовых камерах начались также по приказу Гиммлера в 1942 году: голых заключенных по 200-250 человек за раз проводили в комнаты без окон под предлогом дезинфекции или необходимости принять душ, затем запирали тяжелые железные двери, гасили свет и сквозь специальные отверстия наполняли камеры монооксидом углерода (угарным газом). Позже на узниках был испытан "Циклон Б", который доставляли в лагеря Майданека и Аушвица/Биркенау (Освенцим) тоннами в жестяных контейнерах с предостерегающими надписями на крышках: открывать только специалистам.

"Циклон Б" является пестицидом на основе цианида. Вещество создали в Германии в 1920-х под руководством лауреата Нобелевской премии по химии Фрица Габера и применяли для борьбы с грызунами и насекомыми. В его состав вошли сильнодействующая кислота и адсорбенты, раздражающие глаза и слизистую оболочку. Однако после "успешных" испытаний "Циклона Б" на советских военнопленных и больных узниках в Освенциме в сентябре 1941 года, бледно-голубые кристаллы кислоты стали массово поставлять и в Майданек. Такой метод убийства оказался не только более мучительным и быстрым, но и выгодным. 4 кг "Циклона Б" было достаточно для ликвидации тысячи человек.

"Циклон Б"

Контейнеры, в которых поставлялся "Циклон Б"

Камера, в которой с помощью "Циклона Б" проходила дезинфекция одежды заключенных

По иронии судьбы химик Фриц Габер сам был евреем по национальности и приход Гитлера к власти вынудил его в 33-м бежать из Германии. Ученому удалось спастись, что правда, смерть настигла его в Швейцарии уже через год, а вот некоторые родственники Габера позже оказались узниками и жертвами концлагерей СС.

Одним из памятных дней в трагической истории Майданека стала среда, 3 ноября 1943 года. В этот день на территории лагеря прошла так называемая операция "Эрнтефест", что с немецкого можно перевести как "сбор урожая" - ее задача заключалась в убийстве максимального количества евреев Люблинского района. В Майданек также привезли узников из близлежащих концлагерей Травники и Понятова, после чего начались массовые расстрелы и сожжения тел в 100-метровых рвах вблизи лагеря. Действующие на тот момент два крематория и семь печей в сумме не в силах были справиться с количеством трупов, ведь с 3 на 4 ноября эсэсовцы отняли от 16 до 18 тыс. жизней (историки называют цифру в 16 тыс., в то время как в воспоминаниях узников встречается цифра 18 тыс.).

Жилой барак

Обувь жертв Майданека

Душевой зал, в котором мыли и остригали мужчин. Всего за годы работы Майданека из лагеря было вывезено на переработку более 730 кг волос заключенных

Всего же за три с половиной года в долине было убито свыше 80 тыс. узников: 60 тыс. были евреями, остальные - поляками, украинцами, русскими, немцами и представителями других национальностей.

Личные вещи жертв Майданека

Личные вещи жертв Майданека

Личные вещи жертв Майданека

Оригинальный фрагмент виселицы для публичных казней

22 июля 1944 года на территорию Майданека вошли войска СССР и Польской Народной армии. Когда же лагерь освободили, применение ему нашла НКВД, которая в течение нескольких последующих недель удерживала здесь около 250 подпольных польских солдат (в основном членов Армии Крайовой и Крестьянских батальонов), позже они были вывезены на территорию Советского Союза.

С ноября этого же года в долине Майданека создали первый в Европе подобный музей и место памяти жертв режима СС. Позже администрация также взяла на себя обязанности следить за музеями-мемориалами в Белжце и сохранившимися фрагментами лагеря смерти в Собиборе.

Майданек спустя 70 с лишним лет

Современный музей, который является бесплатным для посещения, сохранил 90 га территории концлагеря. На них посетителям представлены 70 уникальных объектов: реальных и восстановленных символов нацистских преступлений - в том числе бараки, газовые камеры со следами отравляющих веществ, один из пяти крематориев, мемориалы, артефакты, жуткие инсталляции и памятники, посвященные жертвам Майданека. С апреля по октябрь музей работает без выходных с 9.00 до 18.00, с ноября по март с 9.00 до 16.00 (актуальный график всегда можно уточнить на сайте), последний вход возможен за час до закрытия.

Ввиду масштабов, количества экспозиций и довольно активного потока посетителей, для поездки в Майданек стоит выделить по меньшей мере несколько часов. Нелишним будет почитать предварительно тематическую литературу, статьи, поискать раритетные фотографии и статистику, это значительно скажется на впечатлениях, и без того тяжелой атмосфере, а главное - осознании того, каким являлось место, где человеческими руками совершалась одна из крупнейших трагедий в истории. Для фотографов идеальным временем посещения будет период заката (фото и видеосъемка разрешены на всех локациях музея).

Крематорий

Крематорий

В условиях посещения Майданека нет возрастных ограничений, однако администрация музея советует не привозить сюда детей младше 14 лет, и, стоит сказать, на это действительно есть причины, ведь маршрут насчитывает не только ознакомление с территорией, бараками и личными вещами узников, но и залами смерти, печами крематория и местами скопления тысяч трупов, ожидающих своей очереди на сожжение.

Как отмечают историки, привезенные в Майданек заключенные, впрочем как и будущие жертвы Аушвица, Биркенау, Плашова и других концлагерей, понятия не имели, что идут на верную смерть. Более близкими к реальности, возможно, были советские военнопленные, а вот евреи массово выезжали в лагеря под предлогом вполне безобидного переезда для их же блага.

Печи Майданека

Слева направо: фрагмент грузовика, который перевозил тела мертвых из газовых камер в крематории, печь крематория, кузов грузовика для перевозки трупов

Комната, предшествующая залу крематория с печами. В ней хранились тела узников до сожжения

Изначально узниками Майданека были только мужчины, советские военнопленные и евреи. Спустя год, с октября 1942-го, в долину вблизи Люблина стали привозить и женщин, с марта 43-го - детей. Новых заключенных вели пешком около 2,5 км от железнодорожной рампы, эта же дорога ведет сегодня туристов через вход в музей, гигантский мемориал Холокосту, центр информации и ворота лагеря.

На входе стоит посетить центр информации. В нем можно ознакомиться с большой картой музея и бесплатно получить от сотрудников детальные инструкции, подсказки и советы относительно локаций Майданека.

Дорога в лагерь

Довоенный дом городского собачника. Во время оккупации жилье одного из врачей СС, а позже - дом руководителя лагеря Антона Тумана

Колонна трех орлов. Монумент, построенный весной 1943 года на III поле польским политическими заключенными по приказу руководства лагеря, как элемент "облагораживания" территории. Благодаря тому, что зодчие тайком захоронили останки узников в фундаменте монумента, он стал первым памятником жертвам Майданека

Посетить музей сегодня можно самостоятельно (бесплатно) и с гидом (записаться в платную экскурсионную группу с польским, английским, немецким, украинским, русским и другими языками). Экскурсия обойдется в сумму от 75 до 200 злотых на группу из 10-30 человек (около 1550 грн.), при этом вы гарантировано получаете на протяжении 3-часовой экскурсии максимум информации и возможность задать возникающие по ходу вопросы.

Центр обслуживания посетителей

Если же самостоятельное посещение музея вам больше по душе, в таком случае в центре информации стоит купить иллюстрированный путеводитель на украинском, русском, английском или других удобных языках за 3 или 10 злотых (25-80 грн). При этом стоит учитывать, что вся информация к экспонатам представлена только на польском, иврите и английском языках.

"Наша судьба - для вас предостережение"

Маршрут, по которому проходят посетители музея "Майданек", закрывает крематорий и, пожалуй, один из самых уникальных памятников жертвам Холокоста. На месте экзекуционных ям V поля, где расстреливали польских партизан и тысячи евреев в ходе операции "Эрнтефест", был сооружен массивный купол-хранилище, под которым до сегодня сохраняется немыслимых размеров гора человеческого праха. Чуть выше - надпись: "Наша судьба - для вас предостережение".

Прах жертв Майданека

К мемориалу несут цветы и свечи, рядом с куполом группы еврейских школьников слушают лекции своих преподавателей и воспевают жертв трагедии.

Майданек - больше не страшное место, как часто отмечают посетители. Сегодня уже нет. На смену крикам, слезам молений о пощаде, выстрелам и шуму всеядных печей пришла в буквальном смысле слова мертвая тишина. Хозяйками в долине остались только ветер и стаи воронов, которые кружат над бараками и провожают взглядами молчаливые группы людей. Ровные зеленые лужайки и лучи осеннего солнца придают музею неуместной уютной атмосферы. Страх же приходит с пониманием того, насколько мизерная и скудная доля информации кроется в учебниках истории. Насколько неосознанно спустя почти 80 лет звучат фразы вроде "Можем повторить".