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Люди оказались под завалами: в России произошло жесткое ЧП на курорте

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27 мая на строительстве объектов трассы "Формулы-1" на курорте "Игора" в Ленинградской области обрушились строительные леса. Пострадали семь человек. У четверых очень серьезные травмы.

Еще пятнадцать человек могут находиться под завалами, пишут в Telegram-канале BAZA.

Люди оказались под завалами: в России произошло жесткое ЧП на курорте

Telegram-канал BAZA

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У четверых рабочих диагностированы травмы позвоночника, остальные получили не столь серьезные повреждения.

Люди оказались под завалами: в России произошло жесткое ЧП на курорте

Telegram-канал BAZA

Люди оказались под завалами: в России произошло жесткое ЧП на курорте

Telegram-канал BAZA

Люди оказались под завалами: в России произошло жесткое ЧП на курорте

Telegram-канал BAZA

Люди оказались под завалами: в России произошло жесткое ЧП на курорте

Telegram-канал BAZA

Как ранее писал OBOZREVATEL, 19 мая в Египте взорвалась бомба во время проезда туристического автобуса около национального музея в Гизе в Каире. Автобус перевозил 25 туристов. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Рабочие...узбеки и украинцы...не жалко
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