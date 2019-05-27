Люди оказались под завалами: в России произошло жесткое ЧП на курорте

27 мая на строительстве объектов трассы "Формулы-1" на курорте "Игора" в Ленинградской области обрушились строительные леса. Пострадали семь человек. У четверых очень серьезные травмы.

Еще пятнадцать человек могут находиться под завалами, пишут в Telegram-канале BAZA.

Telegram-канал BAZA

У четверых рабочих диагностированы травмы позвоночника, остальные получили не столь серьезные повреждения.

Telegram-канал BAZA

Telegram-канал BAZA

Telegram-канал BAZA

Telegram-канал BAZA

Как ранее писал OBOZREVATEL, 19 мая в Египте взорвалась бомба во время проезда туристического автобуса около национального музея в Гизе в Каире. Автобус перевозил 25 туристов. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.

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