Люди бежали в панике: появились видео ЧП в Диснейленде Парижа

В парижском Диснейленде произошло ЧП с эскалатором. Посетители изначально приняли неполадки за теракт и в панике начали покидать развлекательный парк.

По словам очевидцев, они якобы увидели в толпе вооруженного человека и услышали звуки похожие на выстрелы. Это вызвало панику среди туристов. Видео с места происшествия опубликовали в Twitter.

Из-за первоначальной неразберихи в соцсетях стали распространяться сообщения о теракте.

The parking is open, but all moving walkways are closed #DisneylandParís pic.twitter.com/4s6F5qhD1H

#DisneylandParis the panic has stopped - the tears have been wiped away. #Escalator pic.twitter.com/qys3JYqzRM