Любителей секса на пляже обвинили в порче популярного курорта

Защитники окружающей среды обвинили любителей секса на пляже в порче национального парка Сес-Салинес на Ибице.

Как сообщает The Sun, пляж Эс-Каваллет очень популярен среди путешественников-нудистов, его даже рекомендуют туристические сайты.

По мнению геологов, любители заняться любовными утехами повредили уникальную геологическую систему заповедника. Уточняется, что районы ограждены забором, однако туристы все равно через него перепрыгивают.

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"Свободный доступ к пляжу привел к разрушению структуры песчаных дюн. Непрерывные занятия сексом пагубно влияют на их сложную систему", — рассказал биолог Джоан Карлес Палерм.

Он пояснил, что из-за похотливых туристов погибают редкие хрупкие растения, которые необходимы для местной среды. А их отсутствие приводит к образованию пустых пространств. На эти участки проникают ветра, в результате чего песчаные дюны начинают сокращаться.

Ученые утверждают, что не только на Ибице существует такая проблема. В Испании многие пляжи также страдают из-за путешественников.

Ибица tripadvisor

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Ирландии сильный шторм уничтожил уникальный пляж, смыв песок в море.

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