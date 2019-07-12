Любимые туристами "райские острова" атаковали сотни ядовитых медуз: появились фото

Пляжи острова Лансароте, который входит в состав Канарских, атаковали ядовитые медузы, что поставило под угрозу туристов.

По данным The Daily Mirror, на Плайя-де-Фамара установили красный флаг, указывающий, что в этом месте находиться опасно.

"На острове Лансароте, где расположен один из крупнейших пляжей Плайя-де-Фамара, туристам запретили купаться после того, как обнаружили прибитыми к берегу сотни ядовитых медуз, численность которых стремительно увеличивается", – сказано в сообщении.

The Daily Mirro

Эксперты утверждают, что этот вид медуз болезненно жалит щупальцами. В случае прикосновения нужно обратиться к спасателям, чтобы получить обезболивающее и уменьшить отек.

The Daily Mirro

The Daily Mirro

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе огромное количество медуз атаковало пляжи в Австралии, из-за чего десятки человек были госпитализированы, а счет пострадавших исчислялся тысячами.

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