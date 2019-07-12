Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Новости

Любимые туристами "райские острова" атаковали сотни ядовитых медуз: появились фото

1.6т Читать материал на украинском

Пляжи острова Лансароте, который входит в состав Канарских, атаковали ядовитые медузы, что поставило под угрозу туристов.

По данным The Daily Mirror, на Плайя-де-Фамара установили красный флаг, указывающий, что в этом месте находиться опасно.

"На острове Лансароте, где расположен один из крупнейших пляжей Плайя-де-Фамара, туристам запретили купаться после того, как обнаружили прибитыми к берегу сотни ядовитых медуз, численность которых стремительно увеличивается", – сказано в сообщении.

Любимые туристами "райские острова" атаковали сотни ядовитых медуз: появились фото

The Daily Mirro

Новости
Смерч устроил панику на пляже Одессы: торнадо попал на видео

Эксперты утверждают, что этот вид медуз болезненно жалит щупальцами. В случае прикосновения нужно обратиться к спасателям, чтобы получить обезболивающее и уменьшить отек.

Любимые туристами "райские острова" атаковали сотни ядовитых медуз: появились фото

The Daily Mirro

Любимые туристами "райские острова" атаковали сотни ядовитых медуз: появились фото
Любимые туристами "райские острова" атаковали сотни ядовитых медуз: появились фото

The Daily Mirro

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе огромное количество медуз атаковало пляжи в Австралии, из-за чего десятки человек были госпитализированы, а счет пострадавших исчислялся тысячами.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Теги
туризм путешествия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel