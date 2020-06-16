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16 июня • обновлено в 11:05
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Львов отложил возобновление авиасообщения

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Во Львове перенесли возобновление авиасообщения из-за карантинных мероприятий, которые были продлены из-за увеличения показателя инцидентности заболеваний COVID-19.

Первый рейс из аэропорта "Львов" был запланирован на 16 июня, однако его и другие рейсы перенесли, пишет Lowcostvia.com.ua.

Авиакомпания WindRose должна была выполнить рейсы Львов – Киев 16 июня. Так же и лоукостер Wizz Air запланировал на эту дату рейс Львов – Лондон. Перевозчику Belavia также пришлось отложить перелет Львов – Минск.

15 июня вечером стало известно, что авиакомпания WindRose разослала сообщение, в котором говорилось о том, что старт программы восстановления авиаперелетов из Львова пришлось перенести на 20 июня из-за продолжения карантинных мероприятий в регионе.

Относительно рейсов Wizz Air и Belavia, компании не комментируют отмены своих рейсов, однако на онлайн-табло аэропорта "Львов" любая информация пока отсутствует. Табло просто пустое.

Львов отложил возобновление авиасообщения

скриншот

При этом билеты на рейсы от Belavia и WindRose еще есть в наличии, однако вряд ли эти авиакомпании проигнорируют запрет и нарушат карантинные мероприятия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что аэропорт "Киев" отменил все международные рейсы.

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Украина Львов
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