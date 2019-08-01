Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Новости

Луценко обвинили в роскошном отдыхе во Франции: появилась реакция генпрокурора

2.4т Читать материал на украинском

Генеральный прокурор Юрий Луценко, ушедший в долгосрочный отпуск после парламентских выборов в Украине, поехал отдыхать во Францию.

Бывший депутат Верховной Рады Украины Сергей Лещенко, который проиграл на внеочередных выборах, рассказал со ссылкой на свидетелей в программе "Что это было?", что генпрокурор отправился в город Горд, передает "24 канал".

Юрий Луценко отправился на отдых во Францию

Юрий Луценко отправился на отдых во Францию

"Отель относится к категории самых дорогих, премиум-класса, там собраны все возможные звезды. Конечно, скромная зарплата, которую получает его жена и более скромная, но все равно небольшая зарплата генерального прокурора, не позволяют им вести такой образ жизни. Однако, как мы видим, они его ведут. Даже собирались его вести после выборов в Раду", – рассказал Лещенко.

Новости
Директора школ в Украине получат дополнительный отпуск: что известно

Судя по расценкам на сайте booking.com, самый дорогой отдых на двоих на 10 дней стоит 364 990 гривен в пятизвездочном отеле La Bastide de Gordes. Его оценивают в 9,5 баллов из 10. В курортном городке также есть бюджетные варианты, начиная от 20 тысяч гривен.

Самый дорогой отель в Горде по версии booking.com

Самый дорогой отель в Горде по версии booking.com

Сам же Луценко уже отреагировал на заявление Лещенко по поводу дорогостоящего отдыха, пояснив, что был в месте, о котором тот говорил, проездом. Он также предоставил фотоотчет с поездки.

"Завершил 10-дневный отпуск в Провансе. Невероятная атмосфера простоты и красоты. Горы, виноград, лаванда, море. И друзья. И враги, которые проиграли выборы, и, чтобы не выпасть из новостей привычно, врут об отелях, в которых я якобы проживал. На самом деле – проездом обедал", – написал Луценко.

Юрий Луценко поделился фото с отдыха

Юрий Луценко поделился фото с отдыха

facebook / Юрий Луценко

Отдых Луценко в Провансе

Отдых Луценко в Провансе

facebook / Юрий Луценко

Прованс

Прованс

facebook / Юрий Луценко

Отдых Луценко во Франции

Отдых Луценко во Франции

facebook / Юрий Луценко

Франция

Франция

facebook / Юрий Луценко

Прованс - виды

Прованс - виды

facebook / Юрий Луценко

Луценко обвинили в роскошном отдыхе во Франции: появилась реакция генпрокурора

facebook / Юрий Луценко

Виноград в Провансе

Виноград в Провансе

facebook / Юрий Луценко

Здания в Провансе

Здания в Провансе

facebook / Юрий Луценко

Прованс - здания

Прованс - здания

facebook / Юрий Луценко

Поля в Провансе

Поля в Провансе

facebook / Юрий Луценко

Франция - фото

Франция - фото

facebook / Юрий Луценко

Прованс отдых

Прованс отдых

facebook / Юрий Луценко

Луценко отдохнул в Провансе

Луценко отдохнул в Провансе

facebook / Юрий Луценко

Улицы

Улицы

facebook / Юрий Луценко

Луценко обвинили в роскошном отдыхе во Франции: появилась реакция генпрокурора

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты назвали лучшие города для здорового отдыха. Первое место заняла столица Франции — Париж.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Персона
Юрий Луценко
Место
Франция
Теги
отдых отпуск путешествия Путешествия по Европе туризм
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
3
4
Смешно
6
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Перед кичей решил погульбасить
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Югик, обедал проездом десять дней ? Вспомнилась цитата из фильма "Любовь и голуби": и не пронесло тебя оглоеда с тех огурчиков-то ? А снегурочку сострогать получилось ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Скромняшка
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel