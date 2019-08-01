Луценко обвинили в роскошном отдыхе во Франции: появилась реакция генпрокурора

Генеральный прокурор Юрий Луценко, ушедший в долгосрочный отпуск после парламентских выборов в Украине, поехал отдыхать во Францию.

Бывший депутат Верховной Рады Украины Сергей Лещенко, который проиграл на внеочередных выборах, рассказал со ссылкой на свидетелей в программе "Что это было?", что генпрокурор отправился в город Горд, передает "24 канал".

Юрий Луценко отправился на отдых во Францию

"Отель относится к категории самых дорогих, премиум-класса, там собраны все возможные звезды. Конечно, скромная зарплата, которую получает его жена и более скромная, но все равно небольшая зарплата генерального прокурора, не позволяют им вести такой образ жизни. Однако, как мы видим, они его ведут. Даже собирались его вести после выборов в Раду", – рассказал Лещенко.

Судя по расценкам на сайте booking.com, самый дорогой отдых на двоих на 10 дней стоит 364 990 гривен в пятизвездочном отеле La Bastide de Gordes. Его оценивают в 9,5 баллов из 10. В курортном городке также есть бюджетные варианты, начиная от 20 тысяч гривен.

Самый дорогой отель в Горде по версии booking.com

Сам же Луценко уже отреагировал на заявление Лещенко по поводу дорогостоящего отдыха, пояснив, что был в месте, о котором тот говорил, проездом. Он также предоставил фотоотчет с поездки.

"Завершил 10-дневный отпуск в Провансе. Невероятная атмосфера простоты и красоты. Горы, виноград, лаванда, море. И друзья. И враги, которые проиграли выборы, и, чтобы не выпасть из новостей привычно, врут об отелях, в которых я якобы проживал. На самом деле – проездом обедал", – написал Луценко.

Юрий Луценко поделился фото с отдыха facebook / Юрий Луценко

Отдых Луценко в Провансе facebook / Юрий Луценко

Прованс facebook / Юрий Луценко

Отдых Луценко во Франции facebook / Юрий Луценко

Франция facebook / Юрий Луценко

Прованс - виды facebook / Юрий Луценко

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Виноград в Провансе facebook / Юрий Луценко

Здания в Провансе facebook / Юрий Луценко

Прованс - здания facebook / Юрий Луценко

Поля в Провансе facebook / Юрий Луценко

Франция - фото facebook / Юрий Луценко

Прованс отдых facebook / Юрий Луценко

Луценко отдохнул в Провансе facebook / Юрий Луценко

Улицы facebook / Юрий Луценко

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты назвали лучшие города для здорового отдыха. Первое место заняла столица Франции — Париж.

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