Луценко обвинили в роскошном отдыхе во Франции: появилась реакция генпрокурора

Генеральный прокурор Юрий Луценко, ушедший в долгосрочный отпуск после парламентских выборов в Украине, поехал отдыхать во Францию.
Бывший депутат Верховной Рады Украины Сергей Лещенко, который проиграл на внеочередных выборах, рассказал со ссылкой на свидетелей в программе "Что это было?", что генпрокурор отправился в город Горд, передает "24 канал".
Юрий Луценко отправился на отдых во Францию
"Отель относится к категории самых дорогих, премиум-класса, там собраны все возможные звезды. Конечно, скромная зарплата, которую получает его жена и более скромная, но все равно небольшая зарплата генерального прокурора, не позволяют им вести такой образ жизни. Однако, как мы видим, они его ведут. Даже собирались его вести после выборов в Раду", – рассказал Лещенко.
Судя по расценкам на сайте booking.com, самый дорогой отдых на двоих на 10 дней стоит 364 990 гривен в пятизвездочном отеле La Bastide de Gordes. Его оценивают в 9,5 баллов из 10. В курортном городке также есть бюджетные варианты, начиная от 20 тысяч гривен.
Самый дорогой отель в Горде по версии booking.com
Сам же Луценко уже отреагировал на заявление Лещенко по поводу дорогостоящего отдыха, пояснив, что был в месте, о котором тот говорил, проездом. Он также предоставил фотоотчет с поездки.
"Завершил 10-дневный отпуск в Провансе. Невероятная атмосфера простоты и красоты. Горы, виноград, лаванда, море. И друзья. И враги, которые проиграли выборы, и, чтобы не выпасть из новостей привычно, врут об отелях, в которых я якобы проживал. На самом деле – проездом обедал", – написал Луценко.
Юрий Луценко поделился фото с отдыха
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Отдых Луценко в Провансе
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Прованс
facebook / Юрий Луценко
Отдых Луценко во Франции
facebook / Юрий Луценко
Франция
facebook / Юрий Луценко
Прованс - виды
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Виноград в Провансе
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Здания в Провансе
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Прованс - здания
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Франция - фото
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Прованс отдых
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Луценко отдохнул в Провансе
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Улицы
facebook / Юрий Луценко
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