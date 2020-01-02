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2 января • обновлено в 16:43
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Лучшие туристические места 2020 года: топ-20

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Эксперты опубликовали рейтинг самых популярных туристических мест, которые следует посетить в 2020 году.

Первую строчку в списке занял Лос-Лагос — регион в Чили, где расположен второй по величине остров страны Чилоэ и второе по размеру озеро Янкиуе, сообщает CNN Travel.

Лучшие туристические места 2020 года: топ-20

pexels.com

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В первую десятку популярных туристических мест 2020 года попали:

Регион Лос-Лагос (Чили)

Лучшие туристические места 2020 года: топ-20

chile-travel-and-news.com

Копенгаген, Дания

Лучшие туристические места 2020 года: топ-20

landscrona.ru/

Мертвое море, Израиль

Лучшие туристические места 2020 года: топ-20

В отпуск

Доминика

Лучшие туристические места 2020 года: топ-20

В отпуск

Эстония

Лучшие туристические места 2020 года: топ-20

Голу, Ирландия

Лучшие туристические места 2020 года: топ-20

Ямайка

Лучшие туристические места 2020 года: топ-20

Туристический клуб

Киргизия

Лучшие туристические места 2020 года: топ-20

tripadvisor.ru

Кюсю, Япония

Лучшие туристические места 2020 года: топ-20

openarium.ru

Новая Каледония, Франция

Лучшие туристические места 2020 года: топ-20

Пикабу

Во вторую десятку популярных мест попали:

  • Парати и Илья-Гранди, Бразилия

  • Сан-Томе и Принсипи, Африка

  • Санкт-Петербург, Россия

  • Шри-Ланка

  • Тунис

  • Остров Ванкувер

  • Вашингтон, США

  • Вупперталь, Германия

  • Озеро Дженни в Национальном парке Гранд-Титон, штат Вайоминг

  • Замбия

Как ранее писал OBOZREVATEL, международные эксперты организации International SOS составили "Карту туристических рисков", на которой отмечены самые небезопасные для отдыха страны в 2020 году.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Мария Дидык
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