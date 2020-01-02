Лучшие туристические места 2020 года: топ-20

Эксперты опубликовали рейтинг самых популярных туристических мест, которые следует посетить в 2020 году.

Первую строчку в списке занял Лос-Лагос — регион в Чили, где расположен второй по величине остров страны Чилоэ и второе по размеру озеро Янкиуе, сообщает CNN Travel.

pexels.com

В первую десятку популярных туристических мест 2020 года попали:

Регион Лос-Лагос (Чили)

chile-travel-and-news.com

Копенгаген, Дания

landscrona.ru/

Мертвое море, Израиль

В отпуск

Доминика

В отпуск

Эстония

Голу, Ирландия

Ямайка

Туристический клуб

Киргизия

tripadvisor.ru

Кюсю, Япония

openarium.ru

Новая Каледония, Франция

Пикабу

Во вторую десятку популярных мест попали:

Парати и Илья-Гранди, Бразилия

Сан-Томе и Принсипи, Африка

Санкт-Петербург, Россия

Шри-Ланка

Тунис

Остров Ванкувер

Вашингтон, США

Вупперталь, Германия

Озеро Дженни в Национальном парке Гранд-Титон, штат Вайоминг

Замбия

Как ранее писал OBOZREVATEL, международные эксперты организации International SOS составили "Карту туристических рисков", на которой отмечены самые небезопасные для отдыха страны в 2020 году.

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