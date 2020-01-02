Лучшие туристические места 2020 года: топ-20

Эксперты опубликовали рейтинг самых популярных туристических мест, которые следует посетить в 2020 году.
Первую строчку в списке занял Лос-Лагос — регион в Чили, где расположен второй по величине остров страны Чилоэ и второе по размеру озеро Янкиуе, сообщает CNN Travel.
pexels.com
В первую десятку популярных туристических мест 2020 года попали:
Регион Лос-Лагос (Чили)
chile-travel-and-news.com
Копенгаген, Дания
landscrona.ru/
Мертвое море, Израиль
В отпуск
Доминика
В отпуск
Эстония
Голу, Ирландия
Ямайка
Туристический клуб
Киргизия
tripadvisor.ru
Кюсю, Япония
openarium.ru
Новая Каледония, Франция
Пикабу
Во вторую десятку популярных мест попали:
Парати и Илья-Гранди, Бразилия
Сан-Томе и Принсипи, Африка
Санкт-Петербург, Россия
Шри-Ланка
Тунис
Остров Ванкувер
Вашингтон, США
Вупперталь, Германия
Озеро Дженни в Национальном парке Гранд-Титон, штат Вайоминг
Замбия
Как ранее писал OBOZREVATEL, международные эксперты организации International SOS составили "Карту туристических рисков", на которой отмечены самые небезопасные для отдыха страны в 2020 году.
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