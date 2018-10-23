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Лучшие страны для путешествий в 2019 году: опубликован список

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Шри Ланка возглавила список лучших стран для путешествий в 2019 году. В ежегодном путеводителе Best in Travel 2019 она опередила Германию, которая оказалась на втором месте.

Шри Ланка получила первенство благодаря хорошему транспортному сообщению, новым отелям и многообразию развлечений для туристов. Об этом сообщает Lonely Рlanet.

Лучшие страны для путешествий в 2019 году: опубликован список
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"Уже известна для бесстрашных путешественников смесь религий и культур, вечных храмов, многообразие дикой природы, захватывающего серфинга и местного населения, через десятилетия после гражданской войны, - поразит вас своим гостеприимством и дружелюбием", - пишет один из авторов путеводителя Итан Гелбер.

Среди must-visit стран в путеводителе Best in Travel Awards также есть Зимбабве и Панама. Рейтинг самых интересных городов для путешествий в 2019 году возглавил Копенгаген, столица Дании. На втором месте оказался китайский город Шеньджень, на третьем - Нови Сад в Сербии.

Как ранее писал OBOZREVATEL, знаменитый блогер рассказал шокирующие факты из поездки в Сомали.

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