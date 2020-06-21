Названы лучшие места в самолете для нервных пассажиров
Меньше всего турбулентность ощущается в передней части самолета, поэтому данные места идеальны для нервных пассажиров.
Кроме того, место у иллюминатора также помогает расслабиться туристам, которые ощущают беспокойство, поскольку их умиротворяет вид из окна, рассказал бывший бортпроводник EasyJet по имени Мэтт. Его слова приводит Daily Express.
Так, по мнению бывшего бортпроводника, менее всего турбулентность ощущается в передней части самолета. "Если же вам нравится чувствовать тряску, то садитесь в хвостовую часть", – говорит он.
Также, отметил Мэтт, нервные пассажиры могут расположиться в креслах на уровне крыла самолета, так как в этой части лайнера турбулентность также чувствуется меньше.
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