Лодка перевернулась трижды: известный путешественник попал в новое ЧП в океане

Известный российский путешественник Федор Конюхов попал в жуткий шторм, который трижды перевернул его лодку на 360 градусов и повредил оборудование.

Он находился в Южном океане на весельной лодке более 100 дней, подробности рассказал сын путешественника и организатор экспедиции Оскар Конюхов для Радио "Комсомольская правда".

"Прошлой ночью он попал в очередной сильный шторм. И три раза лодка перевернулась, это как раз было в наши 10-11 часов вечера. Перевернулась, но все три раза встала на ровный киль", – рассказал он.

По словам Конюхова-младшего, все удары приходились на левый борт, поэтому опрокидывание происходило вправо. Стихия нанесла лодке серьезные повреждения во время переворотов, хотя их масштабы будут оценены только после того, как шторм прекратиться.

"Очень большая волна – 7-8 метров, и такая жесткая, с большой скоростью, с такой большой мощью движется. Сорвало солнечные батареи, сорвало ветроуказатель. Я думаю, еще какие-то повреждения есть, которые сейчас пока не видно", – добавил Оскар.

Он добавил, что до финиша, который находится на мысе Горн, отцу осталось пройти около двух тысячи километров. А сейчас путешественнику ничем нельзя помочь.

"Там нет какого-то порта или острова, куда можно зайти или кто-то заберет. Ничего не сделаешь. Просто усложнит ему задачу. Ну и плюс, сами понимаете, психологически переворот в лодке – 360, в Южном океане, это очень стрессово. За 117 дней он ни разу не переворачивался в этом походе. И вообще в своих походах, будь то на яхте или на весельных лодках, никогда не переворачивался. Это первый раз", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первый шторм во время экспедиции Конюхов попал 25 марта. Высота волн достигала восемь метров.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!