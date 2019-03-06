Мы на Facebook
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
ТурцияТурция ЕгипетЕгипетКипрКипрХорватияХорватияБолгарияБолгарияГрецияГрецияЧерногорияЧерногорияИталияИталияФранцияФранцияИспанияИспанияПольшаПольша

/Новости

Kyiv, а не Kiev: стало известно об успехе Украины в Литве

2.1тЧитать материал на украинском

Аэропорт столицы Литвы Вильнюса изменил написание названий городов Украины. Теперь вместо советской транслитерации на английский Kiev начнут писать украинскую – Kyiv.

Также изменили обозначение Львова – с Lvov на Lviv. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Литвы.

Kyiv, а не Kiev: стало известно об успехе Украины в Литве

belsat.eu

Новости
Куда необходимо поехать: названы самые интересные для туристов достопримечательности мира

"Отныне Вильнюсский аэропорт принял правильное написание названий городов Украины #KyivNotKiev #LvivNotLvov", - говорится в сообщении МИД Литвы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Европейский Союз начал использовать украинскую транслитерацию в написании столицы Украины на английском языке.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
5
Комментарии
1
4
Смешно
10
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kom AV
Kom AV
Это очень смешно, стали писать как было принято во времена Польско-Литовского княжества, когда Украина была под их игом. Ну и кто там себя называет - нерабы?..
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Livesey David
Livesey David
Если гоvНо назвать конфетой, гоvном оно быть не перестанет.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Юг Руси
Юг Руси
Вот это пырымога! Даёшь Патрашенку на второй срок )))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Юг Руси
Юг Руси
Мишкин Александр, Kуёв вам как дров! ))) Хотя нет, с дровами у вас тоже туго, всё за бугор уходит ))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мишкин Александр
Мишкин Александр
Юг Руси, Имбицил ты ватоголовый кацапорылый путиноид.Главное весь мир знает что Пидороссия такая была и есть ущербная для цивилизованного мира, агрессивная и лживая как всегда...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наши блоги