Kyiv, а не Kiev: стало известно об успехе Украины в Литве

Аэропорт столицы Литвы Вильнюса изменил написание названий городов Украины. Теперь вместо советской транслитерации на английский Kiev начнут писать украинскую – Kyiv.

Также изменили обозначение Львова – с Lvov на Lviv. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Литвы.

belsat.eu

"Отныне Вильнюсский аэропорт принял правильное написание названий городов Украины #KyivNotKiev #LvivNotLvov", - говорится в сообщении МИД Литвы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Европейский Союз начал использовать украинскую транслитерацию в написании столицы Украины на английском языке.

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