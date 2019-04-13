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/Новости

Kyiv, а не Kiev: Украина добилась справедливости в 26 аэропортах мира

1.4тЧитать материал на украинском

Уже 26 международных аэропортов в мире изменили написание названий украинских городов.

По данным пресс-службы Министерства иностранных дел в Facebook, 12 марта к масштабной кампании CorrectUA присоединился аэропорт Милана.

"26-й международный аэропорт присоединился к кампании #CorrectUA. Международный аэропорт Орио-аль-Серио (Италия) использует #KyivNotKiev, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa", – сказано в сообщении.

Kyiv, а не Kiev: Украина добилась справедливости в 26 аэропортах мира
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Корректную транслитерацию в написании названий городов Украины уже используют: в Польше, Венгрии, Испании, Эстонии, Великобритании, Турции, Грузии, Румынии, Казахстане, Канаде, Ливане, Израиле.

Будапешт

Будапешт

Таллин

Таллин

Казахстан

Казахстан

Казахстан

Казахстан

Стамбул

Стамбул

Бухарест

Бухарест

Тель-Авив

Тель-Авив

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Место
Украина
Теги
путешествия туризмЕвросоюз
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Де колишуться віти Закоханих мрій… Як тебе не любити, Києве мій!
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
КУЙИВ ? Цэпэрэможнапэрэмога!!! Завтра вся Украина будет спиваты гымн и тыкать друг дружке, в жопу "томосами"
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Иванов Петр
Иванов Петр
"Украина добилась справедливости в 26 аэропортах" Радость то какая! Радость! Сухс до утра!
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