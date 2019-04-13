Kyiv, а не Kiev: Украина добилась справедливости в 26 аэропортах мира

Уже 26 международных аэропортов в мире изменили написание названий украинских городов.

По данным пресс-службы Министерства иностранных дел в Facebook, 12 марта к масштабной кампании CorrectUA присоединился аэропорт Милана.

"26-й международный аэропорт присоединился к кампании #CorrectUA. Международный аэропорт Орио-аль-Серио (Италия) использует #KyivNotKiev, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa", – сказано в сообщении.

Корректную транслитерацию в написании названий городов Украины уже используют: в Польше, Венгрии, Испании, Эстонии, Великобритании, Турции, Грузии, Румынии, Казахстане, Канаде, Ливане, Израиле.

Будапешт

Таллин

Казахстан

Казахстан

Стамбул

Бухарест

Тель-Авив

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!