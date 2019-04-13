Kyiv, а не Kiev: Украина добилась справедливости в 26 аэропортах мира

Уже 26 международных аэропортов в мире изменили написание названий украинских городов.
По данным пресс-службы Министерства иностранных дел в Facebook, 12 марта к масштабной кампании CorrectUA присоединился аэропорт Милана.
"26-й международный аэропорт присоединился к кампании #CorrectUA. Международный аэропорт Орио-аль-Серио (Италия) использует #KyivNotKiev, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa", – сказано в сообщении.
Корректную транслитерацию в написании названий городов Украины уже используют: в Польше, Венгрии, Испании, Эстонии, Великобритании, Турции, Грузии, Румынии, Казахстане, Канаде, Ливане, Израиле.
Будапешт
Таллин
Казахстан
Казахстан
Стамбул
Бухарест
Тель-Авив
Как сообщал OBOZREVATEL:
В октябре 2018 года МИД Украины запустил масштабную кампанию с призывом к украинцам просить западные СМИ о правильном написании Киева.
В феврале 2019 года The Guardian изменило стиль написания.
Следом украинскую транслитерацию начал использовать Европейский Союз.
6 марта стало известно, что аэропорт столицы Литвы Вильнюса также изменил написание названий украинских городов.
А 20 марта международный аэропорт Бухареста присоединился к кампании.
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