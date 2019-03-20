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Kyiv, а не Kiev: стало известно об успехе Украины в еще одной стране

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Международный аэропорт столицы Румынии Бухареста изменил написание названий городов Украины.

Как сообщил посол Украины в Румынии Александр Банков на своей странице в Facebook, еще в одной стране советскую транслитерацию Kiev перевели на Kyiv.

"Сегодня международный аэропорт г. Бухарест имени Генри Коанда перешел на корректное написание названия украинской столицы Kyiv. Спасибо администрации за сотрудничество и поддержку", – поделился он.

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Kyiv, а не Kiev: стало известно об успехе Украины в еще одной стране
Kyiv, а не Kiev: стало известно об успехе Украины в еще одной стране

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале авторитетное британское издание The Guardian изменило стиль написания названия украинской столицы. Следом украинскую транслитерацию в написании начал использовать Европейский Союз.

6 марта стало известно, что аэропорт столицы Литвы Вильнюса также изменил написание названий украинских городов.

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Место
РумынияБухарест
Теги
путешествия Путешествия по ЕвропеЕвросоюз
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