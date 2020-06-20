Курорт на Азовском море атаковали медузы: у отдыхающих ожоги. Фото и видео

Побережье Азовского моря в Бердянске наводнили опасные медузы.

Как сообщает PRO.berdiansk.biz, контакт человека с медузами подвида корнерот вызывает сильные ожоги (чтобы посмотреть фото и видео, поскролльте новость вниз).

У отдыхающих в Бердянске ожоги от медуз

В Азовском море живет несколько видов медуз, но они в основном безопасны. Новый вид занесло из Черного моря.

По словам заведующей лабораторией гидробиологических и эколого-токсикологических исследований ИРЭМ Веры Гетманенко, появление этих медуз связано, в первую очередь, с повышением в Азовском море уровня солености и климатическими причинами.

“Как правило, то, что мы можем встретить – это аурелия и корнерот. Корнерот – достаточно опасная медуза, которая своими лопастями может нанести ощутимый и болезненный ожог. Медузы очень чувствительны к температуре воды, поэтому, когда зимы были холодные, медузы частично вымерзали. А каждое лето, начиная с середины, к нам заходила новая популяция из Черного моря. В связи с тем, что несколько прошедших зим не было ледового покрова, медузы выжили и стали размножаться. Так что то, что мы видим сейчас – прошлогодние и родившиеся уже этим летом”, – рассказала она.

И.о. заведующего приемного отделения бердянской больницы Олег Свешников отметил, что как правило, ожоги медузы-корнерота ощущаются не сильнее, чем от крапивы, и вызывают покраснение и припухлость кожи. Зачастую они проходят без следа в течение нескольких часов.

Опасаться стоит аллергикам – особенно, если с медузами они раньше не встречались, детям, и если ожог стрекательными клетками медузы пришелся на слизистые оболочки.

“Людям, получившим сильные ожоги, в том числе, и от медузы на пляже, следует, не затягивая, обратиться к врачу. Особенно опасно, если поражается кожа лица и слизистые оболочки глаз, рта, дыхательных органов. В случае с глазами возможны очень опасные последствия", – подчеркнул специалист.

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