Куда украинцу можно поехать без визы в 2020 году: заманчивые направления

В распоряжении украинцев множество стран, которые они могут посетить без оформления визы.

Безвизовый въезд возможен только с туристическими целями на период не более 90 дней в течение 180 дней и только с биометрическими паспортами. О том, в какие страны украинцы могут попасть в 2020 году пишет Life is travel.

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Новости Названы лучшие страны для путешествий в одиночестве

Австрия

Бельгия

Германия

Греция

Дания

Исландия

Испания

Италия

Латвия

Литва

Лихтенштейн

Люксембург

Мальта

Нидерланды

Норвегия

Польша

Португалия

Словакия

Словения

Венгрия

Финляндия

Франция

Чехия

Швейцария

Швеция

Эстония

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Кроме стран шенгенской зоны, безвизовыми для украинцев являются следующие государства - члены ЕС, которые не входят в шенгенскую зону:

Болгария

Румыния

Кипр

Хорватия

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Также, есть страны в которых можно находится без визы 30 дней:

Антигуа и Барбуда

Босния и Герцеговина

Бруней

Барбадос

Египет (без визы можно находиться 15 дней, если путешествуете как турист в а/п прилета Sharm El Sheik (SSH), Saint Catherine (SKV) или Taba (TCP), без визы запрещено покидать синайский полуостров.

Восточный Тимор

Вануату

Гонконг (14 дней)

Индонезия

Китай – Пекин (до 3-х дней безвизовый транзит)

Самоа (60 дней)

Свазиленд

Малайзия

Микронезия

Ниуэ

Объединенные Арабские Эмираты

Палау

Сербия

Таиланд

Турция (60 дней)

Тувалу

Тунис (в случае купленного тура и резервации отеля)

Сент-Винсент и Гренадины

Сейшельские острова

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90 дней без визы можно находиться в таких странах:

Аргентина

Албания

Азербайджан

Армения

Беларусь

Бразилия

Гаити

Грузия

Гватемала

Гондурас

Гренада

Доминиканская республика (21 день)

Израиль

Казахстан

Коста-Рика (сбор в размере $29 платится при выезде из страны)

Киргизия

Македония

Молдова

Монголия

Намибия

Панама

Парагвай

Перу

Россия

Сальвадор

Таджикистан

Узбекистан

Фиджи (4 месяца)

Черногория

Чили (с 24 апреля 2015 года)

Эквадор

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Как ранее писал OBOZREVATEL, международные эксперты организации International SOS составили "Карту туристических рисков", на которой отмечены самые небезопасные для отдыха страны в 2020 году.

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