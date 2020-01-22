Куда украинцу можно поехать без визы в 2020 году: заманчивые направления

В распоряжении украинцев множество стран, которые они могут посетить без оформления визы.
Безвизовый въезд возможен только с туристическими целями на период не более 90 дней в течение 180 дней и только с биометрическими паспортами. О том, в какие страны украинцы могут попасть в 2020 году пишет Life is travel.
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Австрия
Бельгия
Германия
Греция
Дания
Исландия
Испания
Италия
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мальта
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Словакия
Словения
Венгрия
Финляндия
Франция
Чехия
Швейцария
Швеция
Эстония
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Кроме стран шенгенской зоны, безвизовыми для украинцев являются следующие государства - члены ЕС, которые не входят в шенгенскую зону:
Болгария
Румыния
Кипр
Хорватия
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Также, есть страны в которых можно находится без визы 30 дней:
Антигуа и Барбуда
Босния и Герцеговина
Бруней
Барбадос
Египет (без визы можно находиться 15 дней, если путешествуете как турист в а/п прилета Sharm El Sheik (SSH), Saint Catherine (SKV) или Taba (TCP), без визы запрещено покидать синайский полуостров.
Восточный Тимор
Вануату
Гонконг (14 дней)
Индонезия
Китай – Пекин (до 3-х дней безвизовый транзит)
Самоа (60 дней)
Свазиленд
Малайзия
Микронезия
Ниуэ
Объединенные Арабские Эмираты
Палау
Сербия
Таиланд
Турция (60 дней)
Тувалу
Тунис (в случае купленного тура и резервации отеля)
Сент-Винсент и Гренадины
Сейшельские острова
pexels.com
90 дней без визы можно находиться в таких странах:
Аргентина
Албания
Азербайджан
Армения
Беларусь
Бразилия
Гаити
Грузия
Гватемала
Гондурас
Гренада
Доминиканская республика (21 день)
Израиль
Казахстан
Коста-Рика (сбор в размере $29 платится при выезде из страны)
Киргизия
Македония
Молдова
Монголия
Намибия
Панама
Парагвай
Перу
Россия
Сальвадор
Таджикистан
Узбекистан
Фиджи (4 месяца)
Черногория
Чили (с 24 апреля 2015 года)
Эквадор
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Как ранее писал OBOZREVATEL, международные эксперты организации International SOS составили "Карту туристических рисков", на которой отмечены самые небезопасные для отдыха страны в 2020 году.
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