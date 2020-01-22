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22 января • обновлено в 16:31
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Куда украинцу можно поехать без визы в 2020 году: заманчивые направления

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В распоряжении украинцев множество стран, которые они могут посетить без оформления визы.

Безвизовый въезд возможен только с туристическими целями на период не более 90 дней в течение 180 дней и только с биометрическими паспортами. О том, в какие страны украинцы могут попасть в 2020 году пишет Life is travel.

Куда украинцу можно поехать без визы в 2020 году: заманчивые направления

pexels.com

Новости
Названы лучшие страны для путешествий в одиночестве

  • Австрия

  • Бельгия

  • Германия

  • Греция

  • Дания

  • Исландия

  • Испания

  • Италия

  • Латвия

  • Литва

  • Лихтенштейн

  • Люксембург

  • Мальта

  • Нидерланды

  • Норвегия

  • Польша

  • Португалия

  • Словакия

  • Словения

  • Венгрия

  • Финляндия

  • Франция

  • Чехия

  • Швейцария

  • Швеция

  • Эстония

Куда украинцу можно поехать без визы в 2020 году: заманчивые направления

pexels.com

Кроме стран шенгенской зоны, безвизовыми для украинцев являются следующие государства - члены ЕС, которые не входят в шенгенскую зону:

  • Болгария

  • Румыния

  • Кипр

  • Хорватия

Куда украинцу можно поехать без визы в 2020 году: заманчивые направления

pexels.com

Также, есть страны в которых можно находится без визы 30 дней:

  • Антигуа и Барбуда

  • Босния и Герцеговина

  • Бруней

  • Барбадос

  • Египет (без визы можно находиться 15 дней, если путешествуете как турист в а/п прилета Sharm El Sheik (SSH), Saint Catherine (SKV) или Taba (TCP), без визы запрещено покидать синайский полуостров.

  • Восточный Тимор

  • Вануату

  • Гонконг (14 дней)

  • Индонезия

  • Китай – Пекин (до 3-х дней безвизовый транзит)

  • Самоа (60 дней)

  • Свазиленд

  • Малайзия

  • Микронезия

  • Ниуэ

  • Объединенные Арабские Эмираты

  • Палау

  • Сербия

  • Таиланд

  • Турция (60 дней)

  • Тувалу

  • Тунис (в случае купленного тура и резервации отеля)

  • Сент-Винсент и Гренадины

  • Сейшельские острова

Куда украинцу можно поехать без визы в 2020 году: заманчивые направления

pexels.com

90 дней без визы можно находиться в таких странах:

  • Аргентина

  • Албания

  • Азербайджан

  • Армения

  • Беларусь

  • Бразилия

  • Гаити

  • Грузия

  • Гватемала

  • Гондурас

  • Гренада

  • Доминиканская республика (21 день)

  • Израиль

  • Казахстан

  • Коста-Рика (сбор в размере $29 платится при выезде из страны)

  • Киргизия

  • Македония

  • Молдова

  • Монголия

  • Намибия

  • Панама

  • Парагвай

  • Перу

  • Россия

  • Сальвадор

  • Таджикистан

  • Узбекистан

  • Фиджи (4 месяца)

  • Черногория

  • Чили (с 24 апреля 2015 года)

  • Эквадор

Куда украинцу можно поехать без визы в 2020 году: заманчивые направления

pexels.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, международные эксперты организации International SOS составили "Карту туристических рисков", на которой отмечены самые небезопасные для отдыха страны в 2020 году.

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Автор
Мария Дидык
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Комментарии
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Порекомендую великолепные сады Польши. Они так красивы на закате
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Гаврилов Олег, лучши как ты поосто пить боярку и думать о вяличии страны где нет ничего
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
На этом сайте легко найти красивую дeвушку для сeкса в cвоeм городe uasexworld.forumok.top
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Куда поехать - список впечатляющий, лучше расскажите "за что" . Где из этого списка может побывать пересичный украинец с украинским прожиточным минимумом и минимальной зарплатой ?
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