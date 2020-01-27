Куда поехать отдыхать в Украине: топ-5 лучших SPA-отелей Карпат

Сегодня Карпаты - это идеальное место для проведения выходных или отпуска. Сюда приезжают парами, семьями с детьми и большими компаниями друзей. Мы побывали и отобрали для вас ТОП-5 лучших SPA-отелей Карпат.

SPA-комплексы пользуются спросом как летом, так и зимой. Все больше отелей ориентируются на расслабляющие и оздоровительные водные процедуры и услуги, ведь Карпаты - это идеальное место для отдыха. В окружении потрясающих пейзажей, хорошего сервиса и отличного SPA каждый человек сможет почувствовать себя по-новому.

№1. Romantik SPA Hotel

Комфортный, 4х звездочный отель с видом на горы и реку Прут в Карпатах, расположен в 1 км от водопада Пробий. Romantik SPA Hotel имеет высокие оцени на онлайн сервисе бронирования отелей Booking – 9,3. Отель насчитывает 130 удобных номеров различных категорий, оформленных в элегантном и современном дизайне. Проживание для детей до 9 лет бесплатно. Отель оснащен игровой комнатой для детей, а на улице оборудована детская площадка. є

В отеле есть два ресторана. Мы высоко оценили кухню основного ресторана, где большой выбор вкусных блюд. Прекрасное меню для детей – большинство блюд приготовлены на пару.

Romantik SPA Hotel предлагает своим гостям воспользоваться крытым 16-метровым и открытым 10-метровым бассейнами. Оба работают в течение целого года. Также есть детский 6-метровый бассейн, который прогревается до 34С. Отель SPA-комплекс предлагает финскую сауну, паровую пивную сауну, арома-бани. А также ледовую комнату, которая прекрасно закаляет и подкрепляет иммунитет. Ледяную купель, которая является рецептом сохранения молодости и ерголежаки с инфракрасным подогревом для улучшения кровообращения и релаксации. Дополнительно можно посетить современный косметологический центр и соляной грот.

Romantik SPA Hotel лучший выбор для активного отдыха, ведь его окружает Карпатский национальный природный парк, в котором обустроены пешеходные маршруты по горам. Отдых здесь станет удачным выбором как для летнего, так и для зимнего отдыха в Карпатах.

Недостатки: советуем бронировать собственную отпуска заранее, ведь здесь всегда есть свободные места – спрос на отдых в Romantik SPA Hotel очень высок.

№2. F & B Spa Resort (ex. Fomich Hotel)

Уютный, 4х звездочный отель в горах, построенный в стиле шале, находится в 2 км от горнолыжного центра "Буковель", в 3 км от озера Молодости и в 20 км от водопада Гук. F & B Spa Resort состоит из двух просторных корпусов: Fomich и Burshtyn. И имеет более 80 комфортабельных номеров различных категорий.

Отель – открытый бассейн с подогревом, который работает не только летом, но и круглый год. А также закрыт и отдельный бассейны для детей. SPA-комплекс отеля имеет - хамам, финскую сауну, римскую и паровую баню, а также комнату для отдыха с настоящим сеном. А еще - открытую летнюю террасу с шезлонгами и хорошими видами.

Недостатки: иногда приходится ждать свободных мест на завтраке. Звукоизоляция в номерах оставляет желать лучшего.

№3. Baron SPA Hotel Yaremche

Новый, светлый и гостеприимный 3-звездочный отель, открывшийся в 2019 году в городе-курорте Яремче. Номера Baron SPA Hotel Yaremche оснащены натуральным деревом и выполнены в светлых тонах.

Для настоящих любителей SPA Baron SPA Hotel Yaremche предлагает посетить современный джакузи с гидро и аэромассажа - это именно то, что нужно для полного релакса. Можно воспользоваться инфракрасной сауной, которая расслабит вас и успокоит. На первом этаже отеля расположен атмосферный ресторан "Барский", который угощает европейскими и украинскими блюдами.

Недостатки: отель расположен в самом центре туристического Яремче, но это скорее плюс, чем минус.

№4. MIROTEL RESORT & SPA

Этот современный 5-ти звездочный SPA-отель находится в курортном Трускавце. Все номера курортного спа-отеля Mirotel Resort & Spa оформлены в спокойном современном стиле.

Неподалеку находится источник минеральной воды "Нафтуся". Вода из этого источника показана для лечения урологических, печеночных болезней и заболеваниями обмена веществ. Гостям отеля предоставляется доступ к источнику минеральной воды и 1 бесплатный прием врача-терапевта.

На территории SPA-центра Mirotel Resort & Spa находится спортивный бассейн - 25 м в длину, а также два бассейна длиной 9 и 12 м и четыре ванны джакузи. Для самых маленьких посетителей предусмотрен детский бассейн с водопадом, горкой и аксессуарами для развлечений.

Также, Mirotel Resort & Spa советует посетить на выбор 4 вида саун: инфракрасная и финская сауны, римская парная и русская баня. Отель оснащен современным оборудованием для кардиотренировок и других спортивных занятий.

На территории Mirotel Resort & Spa работают 2 ресторана, в которых подают блюда украинской и средиземноморской кухни. Также, в SPA-центре Mirotel Resort & Spa предлагают широкий перечень процедур по эстетической медицине.

Недостатки: будьте внимательны, чтобы найти отель, потому что навигатор может не правильно строить маршрут. Нам показалось, что вода из крана имеет специфический цвет и запах. А еще – хотелось чтобы завтраки были более разнообразны.

№5. Санаторий "Деренивская Купель"

Этот стильный, 4х звездный санаторий находится рядом с купальнями и источниками уникальных минеральных вод, в живописной местности карпатского предгорья в поселке Нижнее Солотвино Закарпатской области.

SPA комплекс "Деренивская купель" предлагает: римскую паровую баню, русскую баню, финскую сауну, бальнеологические и массажные комнаты, контрастную ванну для ног, ледяной фонтан, тропический душ, а также зону отдыха с панорамами ботанического сада.

Деренивская Купель является и термальным курортом. В комплексе расположены полуоткрытый бассейн с термальной, лечебной, минеральной водой Закарпатская 2, а также открытый бассейн с пресной водой. Целебная вода добывается из артезианской скважины, с глубины 640 м, и охлаждается с 45 ° С до 34 ° С. Она содержит жизненно необходимые элементы, среди которых бор и кремний. Кроме того, в оздоровительном центре предлагается множество услуг, направленных на оздоровление и омоложение всего организма.

Недостатки: санаторий окружен лесом, поэтому советуем с собой взять средства от комаров. Также хотелось бы лучшего и качественного питания на отдыхе.

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