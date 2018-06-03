Кто раздражает в самолете: составлен рейтинг "адских" пассажиров

Эксперты портала Smarter Travel провели среди пассажиров самолетов необычный опрос с целью выяснить, кто сильнее всего раздражает людей в самолете.

Первое место в рейтинге под красноречивым названием "Самые адские пассажиры" заняли люди, от которых плохо пахнет.

На втором месте - непослушные дети. А на третьем - пассажиры, откидывающие назад спинку сиденья.

На четвертом месте - те, кто кладет руки на подлокотники. На пятом - путешественники с несколькими сумками ручной клади.

Шестое место досталось непоседам, которые часто встают со своих мест и бегают в туалет. На седьмой позиции - любители поболтать.

Восьмое место досталось тем, кто постоянно о чем-то просит. На девятом - физкультурники, упражняющиеся прямо в салоне самолета.

На последнем месте рейтинга - пассажиры, мешающие соседям наслаждаться видом из окна.

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