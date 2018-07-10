"Круто в своем безумии": в Казахстане появилась белка размером с дом. Фотофакт

Украинец Сергей Коваленко опубликовал на своей Facebook-странице впечатляющие снимки, сделанные в столице Казахстана Алматы. На фото запечатлена гигантская фигура белки.

"Пока меня не было, в Алматы установили огромную белку. И это просто космически круто в своём безумии", - написал Сергей.

Гигантская белка в Алматы

Также он уточнил, что фигуру установили возле входа в Атакент, местный аналог ВДНХ. И отметил, что у только что установленной белки уже появились недруги.

Гигантская белка в Алматы

"Вой такой стоит, что аж страшно за экспертов всех мастей. Мне же интересно посмотреть, как быстро она станет главным героем свадебных фото", - написал Коваленко.

Подписчиков Сергея новость повеселила.

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