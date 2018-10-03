Красочные Филиппины: в сети появились яркие фото острова Сиаргао

В сети появились яркие снимки острова Сиаргао, который находится на Филиппинах. Он расположен в 800 км к юго-востоку от Манилы.

На Сиаргао находится известнейший серф-спот "Cloud 9". Фото разместили в сообществе "Путешествия по миру - Ваши самые яркие фотоотчеты" в Facebook.

"Вот - несколько картинок из жизни на Шиаргао: серферы, рассветы, пустынные пляжи, утренняя радуга, байк, необычно оборудованный крюками для перевозки серф-борда, странная маленькая рыбная ферма", -пишет автор фото.

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