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Красочные Филиппины: в сети появились яркие фото острова Сиаргао

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В сети появились яркие снимки острова Сиаргао, который находится на Филиппинах. Он расположен в 800 км к юго-востоку от Манилы.

На Сиаргао находится известнейший серф-спот "Cloud 9". Фото разместили в сообществе "Путешествия по миру - Ваши самые яркие фотоотчеты" в Facebook.

Красочные Филиппины: в сети появились яркие фото острова Сиаргао

"Вот - несколько картинок из жизни на Шиаргао: серферы, рассветы, пустынные пляжи, утренняя радуга, байк, необычно оборудованный крюками для перевозки серф-борда, странная маленькая рыбная ферма", -пишет автор фото.

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Красочные Филиппины: в сети появились яркие фото острова Сиаргао
Красочные Филиппины: в сети появились яркие фото острова Сиаргао
Красочные Филиппины: в сети появились яркие фото острова Сиаргао
Красочные Филиппины: в сети появились яркие фото острова Сиаргао
Красочные Филиппины: в сети появились яркие фото острова Сиаргао
Красочные Филиппины: в сети появились яркие фото острова Сиаргао
Красочные Филиппины: в сети появились яркие фото острова Сиаргао
Красочные Филиппины: в сети появились яркие фото острова Сиаргао
Красочные Филиппины: в сети появились яркие фото острова Сиаргао

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появились яркие фото Горы Крестов в Литве. Она считается святыней и местом паломничества. Расположена необычная достопримечательность в 12 километрах от города Шяуляй на дороге Калининград - Рига.

Место
Филиппины
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