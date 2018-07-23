МАУ снова оскандалилась: как "кидают" украинских пассажиров

На днях вокруг одного из крупнейших авиаперевозчиков - Международных авиалиний Украины (МАУ) - разгорелся скандал. Семью директора сети медицинских лабораторий "Синэво" Николая Скавронского сняли с рейса МАУ Мюнхен-Киев из-за того, что им якобы не хватило места на борту. При том, что билеты на самолет были приобретены задолго до полета, онлайн регистрацию они прошли за 48 часов до вылета, а в очереди на посадку - были в самом начале.

И такое случается с МАУ уже не в первый раз. OBOZREVATEL разбирался в ситуации.

"Собирались в ЗАГС, но самолет улетел без нас"

Ранее подобные случаи с рейсами МАУ уже происходили. Так, в апреле попасть в самолет не удалось украинке Алине Гудман (Линкевич) и ее жениху. И до сих пор на жалобу женщины представители авиакомпании не ответили, рассказала она OBOZREVATEL.

27 апреля 2018 года девушка и ее жених должны были прилететь из Кракова в Киев, чтобы подать заявление в ЗАГС. Успеть планировали за один день, отпросившись для этого с работы и выбрав рейс в 5.30 утра.

Скриншот Алины Гудман

По словам Гудман, в аэропорт они приехали заранее, прошли паспортный и таможенный контроль. Но уже непосредственно перед гейтом они узнали, что места в самолете им не хватило. Так произошло из-за того, что перед вылетом лайнер заменили на другой.

"Потом выяснилось, что выход у нас один: поехать в Мюнхен, а оттуда - в Киев. Но рейс до Мюнхена был только в 12:50, поэтому, конечно, мы потеряли целый день, за который планировали оформить все документы", - рассказывает она.

Но на этом история не закончилась. Вылет самолета в Мюнхен был задержан на 15 минут, а по прилету оказалось, что на то, чтобы в немецком аэропорту попасть с одного терминала в другой, пройти контроль и улететь в Киев, у них оставалось 5 минут.

"Самолет улетел без нас. Тот самый самолет, который нам обещали вместо самолета Краков-Киев, - говорит она, - Перелет Краков-Киев должен был занять полтора часа времени вместо 23-х".

При этом, оказалось, что в Мюнхенском аэропорту представителей МАУ нет, поэтому обращаться им пришлось на горячую линию авиакомпании. Там им сообщили, что единственный выход - лететь в Вильнюс, оставаться там на ночь, а утром уже - в Киев.

"В бронировании отеля как в компенсации нам отказали. То есть мало того, что мы летим в Киев из Кракова через Мюнхен и Вильнюс, хотя платили мы за прямой рейс, так нам еще и отказались компенсировать ночевку", - говорит она.

В итоге Гудман и ее жениху все же удалось попасть на прямой рейс Мюнхен-Киев в 19:10, которым, хоть и тоже с получасовой задержкой, они смогли улететь в Украину.

После всех событий женщина обратилась в МАУ с жалобой и требованием выплатить ей компенсацию в размере двух отмененных рейсов на одного человека - €1 000, а также перенести резервирование обратного полета на другую дату. Однако, как говорит Гудман, представители авиакомпании на жалобу так ничего и не ответили.

Почему "кинули" Скавронского и его семью

В ситуации с семьей бизнесмена Николая Скавронского, которая застряла 19 июля в Мюнхене, представители авиакомпании прокомментировали случившееся в социальной сети Facebook, где мужчина и рассказал о произошедшем. По их словам, перед рейсом они были вынуждены заменить самолет на другой, менее вместительный. При этом система автоматически перераспределила места в салоне, и у Скавронского и его семьи оказались посадочные талоны без места.

В авиакомпании предложили обратиться к ним за компенсацией.

Что такое овербукинг и как его избежать

На самом деле с овербукингом может столкнуться пассажир любой авиакомпании, ведь все они стараются обеспечить максимальную заполненность самолета на каждом рейсе. При этом, существует и предусмотренный размер компенсаций для тех, кто пострадал из-за этого. Разница заключается лишь в том, как разные компании выходят из этой ситуации. Кто-то поступает по-человечески и идет на встречу пострадавшим пассажирам, а кто-то прячется от жалоб за семью замками (не будем тыкать пальцами, но все и так все поняли).

Вариантов есть несколько. Пассажиру могут изменить класс обслуживания, например, с бизнес-класса на эконом, с выплатой компенсации за понижение уровня обслуживания или возмещение стоимости первоначального авиабилета, размер которого высчитывается в зависимости от расстояния перелета.

Также ему могут предложить альтернативный перелет на ближайший рейс, на другую дату или, например, рейс, который осуществит другая авиакомпания.

А еще пассажир авиакомпании может потребовать от перевозчика выплату материальной компенсации за замену авиабилета и предоставленные неудобства, сумма которой также зависит от расстояния перелета и времени прибытия альтернативного рейса в необходимый аэропорт.

Кроме того, пассажир может вообще отказаться от предложенных вариантов и сдать билет, вернув его полную стоимость.

Для того, чтобы избежать проблем с овербукингом, специалисты рекомендуют не выбирать ранние перелеты, потому что они пользуются большой популярностью и, по возможности, не летать по самым востребованным направлениям. Среди рекомендаций также - приезжать в аэропорт заранее и проходить регистрацию на рейс онлайн.

Но, если же вы оказались в ситуации, когда из-за отсуствия мест вы не смогли попасть в самолет, то стоит на стойке регистрации постараться получить соответствующую отметку на билете. А также хранить билеты, посадочные талоны, чеки и пр. При этом, эксперты даже советуют постараться документально зафиксировать своевременное прибытие в аэропорт. На основании всего этого можно будет составить претензию к перевозчику.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, можно ли избежать задержки рейса в аэропорту, а также о том, что делать, если она все же произошла.