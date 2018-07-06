Компенсации не будет: появилось неожиданное объяснение задержки рейса из Жулян

Итальянская компания Ernest Airlines, которая более чем на сутки отложила вылет в Неаполь (Италия) из аэропорта "Киев", объяснила OBOZREVATEL задержку технической проблемой.

"Задержки рейса, о которых вы спрашиваете, связаны с тем, что несколько дней назад произошло столкновение двух птиц с самолетом. В целях безопасности после столкновений с птицами воздушное судно должно проходить техосмотр, что приводит к задержкам. Тем не менее, нам очень жаль, что задержки имели место", - пояснила PR-менеджер авиакомпании Валерия.

Она также подчеркнула, что, согласно решению Европейского суда, атаки птиц не являются основанием для выплаты компенсации.

"Столкновение между воздушным судном и птицей, как и повреждения, вызванные таким столкновением, не связаны с операционной системой самолета, а также по своей природе не связаны с нормальной деятельностью авиаперевозчика и находятся вне его фактического контроля. Соответственно, это столкновение должно быть классифицировано как "чрезвычайные обстоятельства" по определению статьи 5(3) постановления (EC) № 261/2004", - добавила Валерия.

По ее словам, авиакомпания Ernest Airlines позаботилась обо всех пассажирах, пострадавших от задержки.

"Мы предоставили отель, питание и напитки всем без исключения. За то, что пассажиры не были уведомлены об этом, несет ответственность руководство аэропорта", - добавила она.

Однако, как сообщал OBOZREVATEL, пассажиры, которые ожидали вылета в Неаполь, были вынуждены спать на полу, гостиницу им не предоставили.

Одна из туристок рассказала OBOZREVATEL, что им поменяли город прилета на Болонью, вместо 4 июля, они прилетели 5-го вечером.

"Долетели до Болоньи, там был трансфер в Неаполь. Но мы пропустили свой поезд до Рима. Нам очень помогли в аэропорту Болоньи - организовали трансфер до Рима (сразу почувствовали европейский сервис). Особенно на контрасте с работниками аэропорта Жуляны. И женщина-инвалид на коляске тоже летела с нами на Болонью", - отметила она.

Киевлянка добавила, что 15 человек, которым не поменяли город прилета, были не дети, не беременные, не инвалид, а те, кто купил у турагентства путевки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине снова появились проблемы с рейсами в аэропортах.