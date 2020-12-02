Когда Таиланд откроется для туристов: озвучен прогноз

Власти Таиланда озвучили прогноз, согласно которому границы королевства будут закрыты для международного туризма до конца марта 2021 года.

Так, по словамминистра спорта и туризма Таиланда – Пипата Ратчакитпраканы, в государстве необходимо максимально осторожно относиться к любым решениям по отмене карантинны ограничений, пишет The Thaiger.

В то же время, страна будет и дальше открыта только для бизнесменов, медиков и дипломатов.

Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в Таиланде – нестабильна, ассоциация гостиниц и турагентств страны лоббирует отмену обязательных требований для въезда в королевство, в том числе карантина. Также они требуют от властей создания "туристических коридоров" с некоторыми провинциями Китая, Сингапуром, Вьетнамом, Южной Кореей, Австралией, Новой Зеландией и Тайванем.

Министр подчеркнул, что на данном этапе это невозможно, в том числе двухнедельный карантин по прилету в Таиланд отменять нельзя.

Ратчакитпракана добавил, что китайские власти также советует проявлять осторожность в ослаблении ограничений и не открывать "туристический коридор" с Таиландом до лета 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее власти Таиланда ужесточили правила для въезда туристов в страну. Так, чтобы попасть в королевство во время пандемии, путешественники должны будут доказать, что в течение последних полугода имели доход в размере не менее 500 тысяч батов (16,4 тысяч долларов).