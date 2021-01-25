Кипр открывает границы для туристов: названа дата и условия

С 1 марта этого года Кипр откроет границы для иностранных туристов. По прибытию на курорт, отдыхающим не нужно будет проходить карантин, если их тесты на коронавирус окажутся отрицательными.

По словам заместителя министра туризма страны Савваса Пердиоса, посещать республику смогут жители 56 государств. Об этом сообщает издание "Еkathimerini".

В этот список входят страны ЕС, Украина, Беларусь, Россия, Великобритания и другие.

Отмечается, что Кипр разделят на три категории. В "красной" нужны будут тесты для въезда и еще один по прибытию. В "оранжевой" – один для въезда, а в "зеленой" – вовсе не понадобятся анализы.

Важно добавить, что также в этом году туристов будут завлекать посещать не только пляжи, но и горы, винные тропы и природные объекты.

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