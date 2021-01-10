Киев попал в топ лучших городов для удаленной работы

Киев попал в рейтинг лучших городов для удаленной роботы. Так, столица Украины оказалась на 20-м месте, поскольку в ней есть все необходимо для работы вне офиса: доступ к интернету и коворкинги.

По данным туристического портала Big 7 Travel города оценивались по 10 параметрам: скорость интернета и его качество; средняя зарплата; уровень занятости; стоимость аренды жилья и его выбор; наличие интересных возможностей для досуга; качество и доступность медицины; транспорт и инфраструктура; наличие локаций для работы; общее качество жизни.

Город Киев оказался на 20-м месте в рейтинге лучших городов для удаленной работы, поскольку тут дешевая еда и жилье, а также есть доступность для путешествий в Европу.

К слову, в топ-5 лучших городов также вошли американский город Остин в штате Техас, тайский Чиангмай, Берлин, Барселона и Мельбурн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых звезд 2020 года.