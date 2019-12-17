Каждый седьмой на Земле: названо впечатляющее количество туристов в 2019 году

Туристы во всем мире за девять месяцев 2019 года совершили на 4% больше поездок, чем в 2018 году.

Динамика по-прежнему опережает темпы роста мировой экономики, сообщает АТОР.

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В январе-сентябре 2019 года в мире зафиксировано 1 миллиард 100 миллионов международных туристских прибытий. Это на 43 миллиона больше, чем за тот же период прошлого года.

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На долю международного туризма приходится 29 процентов мирового экспорта услуг и семь процентов общего экспорта. В некоторых регионах эти пропорции превышают среднемировые, особенно на Ближнем Востоке и в Африке.

Как ранее писал OBOZREVATEL, поисковик Google опубликовал годовой отчет, в котором назвал самые трендовые направления, которыми интересовались туристы. В этот список попали места, информацию о которых пользователи сети искали в интернете чаще всего, но эти места являются не самыми популярными и массовыми локациями.

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