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17 декабря • обновлено в 12:49
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Каждый седьмой на Земле: названо впечатляющее количество туристов в 2019 году

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Туристы во всем мире за девять месяцев 2019 года совершили на 4% больше поездок, чем в 2018 году.

Динамика по-прежнему опережает темпы роста мировой экономики, сообщает АТОР.

Каждый седьмой на Земле: названо впечатляющее количество туристов в 2019 году

pexels.com

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В январе-сентябре 2019 года в мире зафиксировано 1 миллиард 100 миллионов международных туристских прибытий. Это на 43 миллиона больше, чем за тот же период прошлого года.

Каждый седьмой на Земле: названо впечатляющее количество туристов в 2019 году

pexels.com

На долю международного туризма приходится 29 процентов мирового экспорта услуг и семь процентов общего экспорта. В некоторых регионах эти пропорции превышают среднемировые, особенно на Ближнем Востоке и в Африке.

Как ранее писал OBOZREVATEL, поисковик Google опубликовал годовой отчет, в котором назвал самые трендовые направления, которыми интересовались туристы. В этот список попали места, информацию о которых пользователи сети искали в интернете чаще всего, но эти места являются не самыми популярными и массовыми локациями.

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Автор
Мария Дидык
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