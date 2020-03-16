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17 марта • обновлено в 01:34
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Несмотря на карантин: в Украине приземлятся 35 самолетов из-за границы

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Несмотря на введенный из-за нового коронавируса карантин Украина 17 марта примет 35 рейсов из разных стран.

Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Министерства инфраструктуры вечером в понедельник, 16 марта.

В частности, в Украине приземлятся 19 рейсов из Шарм эль Шейха, четыре из Хургады, два рейса из Стамбула, по одному рейсу из Нью-Йорка, Торонто, Бангкока, Дубая, Каира, Тбилиси, Баку, Еревана, Тель-Авива и Кишинева.

Данный перечень указан по состоянию на 19:00 понедельника.

Украина примет 35 рейсов из разных стран

Украина примет 35 рейсов из разных стран

pexels.com

Как писал OBOZREVATEL, МВД предлагает ввести административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина в Украине из-за коронавируса. Максимальные наказания – штраф в 32 тыс. или 8 лет тюрьмы.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Авиаперелеты Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
самолет Министерство инфраструктуры карантин
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