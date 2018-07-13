Каналы Амстердама: самые эффектные фото

Главная достопримечательность столицы Нидерландов Амстердама - его каналы. Их протяженность - сотни километров, через них построено более 1,5 тыс. мостов.

Всего каналов четыре - Сингел, Херенграхт, Кейзерсграхт и Принсенграхт, и они образуют столько же концентрических полуколец, опоясывающих город.

Вся система амстердамских каналов причислена к памятникам Всемирного наследия ЮНЕСКО. А еще это место, где получаются отличные фотографии.

OBOZREVATEL выбрал несколько самых эффектных из них со страниц в Instagram.

instagram.com/perfect_europe

instagram.com/discover_europe_

instagram.com/yumsterdam

instagram.com/yumsterdam

instagram.com/yumsterdam

instagram.com/yumsterdam

instagram.com/myreality.lauraamy

Ранее OBOZREVATEL рассказывал про самые яркие страницы о путешествиях в Instagram.