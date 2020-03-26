Какие правила никогда не нарушают пилоты и почему: топ-5

Пилоты во время рейса обязаны следовать нескольким очень важным правилам поведения. Так, им запрещено есть одинаковую еду или оставаться в кабине в одиночестве.

О главных правилах поведения пишет "Рамблер".

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Разная еда

Пилотам всегда подают разные блюда. Этому есть логичное объяснение: если блюдо окажется некачественным, и один из пилотов почувствует недомогание, второй всё равно справится с посадкой. Кроме того, принимать пищу они обязаны с интервалом в 30 минут.

Запрещено читать

Пилотам, даже во время простоев, запрещено читать или пользоваться планшетами. Такой запрет действует из-за того, что пилот может слишком увлечься сюжетом и не сможет сконцентрироваться в непредвиденной ситуации.

Запрещено носить бороду

Борода может повлиять на плотность прилегания кислородной маски к лицу во время чрезвычайной ситуации.

pexels.com

Нельзя оставаться одному в кабине

Пилотам запрещено оставаться в кабине в одиночестве. Так, когда одному необходимо отлучиться в уборную - его место занимает стюардесса. Такое правило создали на случай, если во время отсутствия одно из них второму станет плохо и понадобиться помощь.

Запрет на алкоголь

Перед каждым полетом вся команда проходит обязательный контроль.

Как ранее писал OBOZREVATEL, неизвестная стюардесса назвала явные признаки неприятностей на борту самолета, вызванных неприятных запахом.

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