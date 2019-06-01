Какие деньги лучше не брать в путешествие по Европе

На этой неделе пустили в оборот новые купюры по 100 и 200 евро, и их могут не принять в некоторых обменных пунктах и заведениях.

Об этом предупреждает The Guardian.

Отмечается, что новые купюры производятся с лучшими технологиями безопасности, имеют голограмму, которая при прямом освещении становится яркой, а также улучшенные показатели устойчивости к износу.

Они такого же размера, как и купюра в 50 евро, и производятся из такого же материала.

Belga via Zuma Press/Rex/Shutterstock

Обновленные купюры могут отказаться принимать в малых заведениях по Европе и в обменных пунктах при попытке получить другую валюту, - в отдельных случаях могут попросить заплатить большую комиссию.

Также стоит помнить, что купюры номиналом в 200 евро и вовсе не принимают в 40% заведений Европы, поскольку их часто подделывают.

Ранее уже запретили купюры в 500 евро, так как их чаще всего использовали преступники.

Так, при поездке в Европу лучшего всего иметь на руках купюры небольшого номинала, до 100 евро, или же банковскую карту.

Напомним, ранее стало известно, каких правил лучше всего придерживаться для планирования идеального отдыха.

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