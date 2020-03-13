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13 марта • обновлено в 02:41
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Как выжить в аварийной ситуации в самолете: стюардесса дала совет

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Cтюардесса дала совет по спасению жизни во время аварийной ситуации на борту самолета.

Соответствующая дискуссия развернулась на портале Reddit.

Как выжить в аварийной ситуации в самолете: стюардесса дала совет

Бортпроводница порекомендовала пассажирам пересчитать спинки кресел от своего места до ближайшего к нему аварийного выхода. Эта информация пригодится в случае сбоя освещения или любых других ограничений видимости.

"Если ничего не будет видно, знание того, сколько рядов нужно пройти, крайне поможет в такой ситуации", — заключила она.

Путешественникам следует всегда прислушиваться к требованиям членов экипажа.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появилось видео посадки двухэтажного и самого большого пассажирского самолета в мире во время шторма. Из-за сильного ветра судно сначала "подвисло" в воздухе, а потом аккуратно приземлилось.

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Автор
Мария Дидык
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