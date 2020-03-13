Как выжить в аварийной ситуации в самолете: стюардесса дала совет

Cтюардесса дала совет по спасению жизни во время аварийной ситуации на борту самолета.

Соответствующая дискуссия развернулась на портале Reddit.

Бортпроводница порекомендовала пассажирам пересчитать спинки кресел от своего места до ближайшего к нему аварийного выхода. Эта информация пригодится в случае сбоя освещения или любых других ограничений видимости.

"Если ничего не будет видно, знание того, сколько рядов нужно пройти, крайне поможет в такой ситуации", — заключила она.

Путешественникам следует всегда прислушиваться к требованиям членов экипажа.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появилось видео посадки двухэтажного и самого большого пассажирского самолета в мире во время шторма. Из-за сильного ветра судно сначала "подвисло" в воздухе, а потом аккуратно приземлилось.

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